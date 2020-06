Apoiador republicano, Powell chama Trump de mentiroso e diz que votará em Biden

07/06/2020 | 21:52



O ex-secretário de Estado americano, Colin Powell, disse neste domingo que votará no candidato democrata Joe Biden, nas eleições presidenciais dos Estados Unidos no próximo 3 de novembro.

Em entrevista a rede de televisão CNN, Colin Powell - que atuou em governos republicanos - foi duramente crítico ao presidente Donald Trump, chamando-o de mentiroso e afirmando que Ele "se afasta da constituição" Americana.

"Estou muito perto de Joe Biden... trabalhei com ele por 35 a 40 anos. E vou votar nele", afirmou Powell, que foi secretário de Estado do presidente George W. Bush depois de servir como presidente do Estado-Maior.

Colin Powell afirmou que não votou em Trump em 2016 e que OS insultos do atual presidente "afetaram a imagem da Amárica para o mundo". (Com informações da Dow Jones Newswires)