São Bernardo realiza entrega de 60 moradias

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



08/06/2020 | 00:30



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), entregou na manhã de ontem as chaves de 60 apartamentos no Núcleo Divinéia/Pantanal. A ação é parte da ação de urbanização integrada do Grande Alvarenga, que beneficiará, no total, 194 famílias. Os munícipes receberam também documento que assegura a posse da unidade habitacional pelo programa A Casa é Minha. Durante a entrega, foram respeitadas as medidas sanitárias e de distanciamento social, por conta da pandemia da Covid-19. O investimento para os 60 apartamentos foi de R$ 18 milhões.

“Hoje (ontem) é um dia muito especial para estas famílias do Divinéia/Pantanal. Mesmo em um dos momentos mais desafiadores vividos pelo mundo por causa da pandemia do coronavírus, não podemos de deixar de cumprir os compromissos assumidos. Com a entrega dos 60 apartamentos, o sonho da casa própria acaba de se tornar realidade”, disse o prefeito.

A agenda de Morando contou ainda, no sábado, com a entrega de duas novas Praças-Parque, no Jardim Las Palmas e no Jardim Beatriz, somando 33 espaços de lazer revitalizados no município. Os locais poderão ser aproveitados pela vizinhança assim que houver a flexibilização para atividades de lazer na cidade.

“Neste espaço conseguimos ainda recuperar a nascente e transformá-la em um lago”, afirmou Morando, sobre a praça no Jardim Las Palmas. Já a estrutura no Jardim Beatriz tem 5.700m², conta com duas quadras esportivas e todos os equipamentos característicos do programa, incluindo balanço adaptado para paraplégicos.