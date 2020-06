Idosos aderem à tecnologia em meio à pandemia

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



07/06/2020 | 23:00



A falta do toque, do abraço forte, de um aperto de mão, do beijo, de uma roda de conversa entre pessoas queridas. O isolamento físico, exigido pelo poder público e órgãos de saúde como maneira de tentar frear o avanço do novo coronavírus no Brasil, fez com que famílias ficassem distantes, algumas já há meses sem se ver. Na falta da possibilidade de estar perto, o smartphone, com suas ferramentas de comunicação, acaba sendo o caminho mais curto para matar a saudade. Fato é que para os jovens e adolescentes, o aparelho é parte da rotina. Mas para pessoas da terceira idade, tem sido um momento de descoberta e aprendizado.

É o caso de Silvia Maria Martil Varella, 73. Moradora de São Bernardo, realiza o isolamento com rigor e está há meses sem ver de perto o filho, Thiago, e as netas, Maria Fernanda e Maria Thereza, ambas com 1 ano e meio de idade, e que moram em Valinhos, no Interior de São Paulo.

Silvia não dava muita atenção ao aparelho antes da chegada da pandemia. Sempre optou por conversar pelo telefone fixo, já que antes podia ver quem quisesse e quando quisesse. Mas, agora, a dentista aposentada usa o smartphone para ficar mais perto de seus amados. “Tenho dificuldade com tecnologia. O que me conforta é que a gente não pode saber de todas as coisas”, brinca.

Ela aprendeu a lidar com o aplicativo WhatsApp depois da chegada da pandemia. Com as amigas, troca mensagens, músicas, vídeos e fotos. Tem tido contato forte com suas irmãs também, com quem fala praticamente todos os dias. Mas o mais encantador é poder ver as netas. “O que mais estou gostando é de fazer (chamada de) vídeo com elas. É um contato como se a gente estivesse junto. Mando beijo e elas também mandam. Elas encostam o rosto na tela do celular do meu filho como se fosse em mim”, diz, feliz.

O contato é tão forte entre Silvia e as pequenas que a avó até dança e canta para as netas durante as chamadas. “Outro dia encontrei em casa uma gaita que era do meu filho. Na hora peguei o instrumento e toquei para elas”, recorda. “Estou conseguindo matar a saudade de um modo muito bom”, enfatiza.

Maria Isabel Fontes, 63, de Santo André, também tem apostado no celular para ficar em contato com familiares e amigos. Até novembro nem smartphone tinha. Agora, usa sempre. “Mando bastante mensagem e áudio quando precisa”, afirma.

Maria vive com o irmão, Gregório Fontes, 54, que também passou a se aproximar do smartphone agora. “Já até recebi fotos. Estou aprendendo”, comemora. E tem aprendido por conta própria. “Nem sabia do que se tratava nada disso (sobre os aplicativos). Agora uso todos os dias”, diz ela. “Ajuda a matar a saudade dos parentes”, explica.

Maria e o irmão trabalham em banca de jornais e revistas, em Santo André. Ela não têm ido, por terem mais de 60 anos. Já Fontes vai, mas apenas no período da manhã. Durante o tempo livre, ambos usam o celular para se distrair. “Não tinha afinidade nenhuma com o aparelho. Agora a gente vê que é legal”, diz Fontes, a respeito do uso do celular. Além de falar com familiares, ele usa para ver vídeos e reencontrar amigos, ainda que de forma virtual. “É necessário hoje em dia. Quase uma obrigação ter um aparelho destes”, encerra.