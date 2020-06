Vagas de emprego na região somam 200

Da Redação



07/06/2020 | 23:59



O Grande ABC tem 200 vagas de emprego disponíveis nesta semana para quem está em busca de uma recolocação profissional ou de nova oportunidade no mercado de trabalho. Há postos em aberto com salários que podem chegar a R$ 3.000.

No CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Santo André são dez vagas disponíveis. Do total, seis são para açougueiro desossador e quatro para balconista de açougue. Interessados devem enviar currículo para o e-mail sssilva@santoandre.sp.gov.br ou para eavseregati@santoandre.sp.gov.br e informar no currículo o número do CPF para cadastro no sistema.



Em São Caetano, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico conta com a plataforma Portal do Emprego (https://www.softwarerh.com.br/v2/prefeituradesaocaetano), no qual os trabalhadores em busca de recolocação profissional podem se cadastrar gratuitamente, preenchendo uma ficha. A plataforma permite que as empresas cadastrem vagas de emprego e, após cruzamento das informações, potenciais candidatos são encaminhados para entrevistas. Atualmente estão disponibilizadas 59 vagas, em diversas categorias.



As vagas divulgadas no CPTR (Centro Público Trabalho e Renda) de Mauá chegam a 68. Entre elas, 30 oportunidades para consultor de vendas, 18 para balconista de açougue, seis para açougueiro desossador, cinco de cozinheiro geral e outros. Essas vagas estão disponíveis no aplicativo Sine Fácil, disponível para dispositivos tablets ou celulares com sistema Android e IOS, para candidatos que já têm perfil no CPTR. Atualmente não estão sendo realizados novos cadastros.



No PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ribeirão Pires são três vagas: duas para cortador de confecção e uma para auxiliar de produção. Os cadastros em seletivas de vagas de emprego podem ser feitos por meio do portal Emprega Brasil (www.empregabrasil.mte.gov.br). Os postos em aberto também podem ser verificados pelo aplicativo Sine Fácil.



A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Rio Grande da Serra possui 30 vagas para consultor de vendas. Os interessados devem se cadastrar pelo portal ou aplicativo de celular (Android ou IOS) do sistema Sine Fácil e emitir carta de encaminhamento.

Também há vaga para jovem aprendiz, que exige residência na cidade e envio de currículo para o e-mail sde@riograndedaserra.sp.gov.br. É necessário ter ensino médio completo e carteira de trabalho sem registro de emprego.



A agência de recrutamento Luandre, que tem unidade em Santo André, dispõe de 30 vagas. Há oportunidade para auxiliar de rouparia e consultor de negócios com salários até R$1.500, assistente de marketing e técnico em gesso podem receber até R$ 2.000 e técnico eletrônico, até R$ 3.000. Interessados devem acessar o site www.luandre.com.br.