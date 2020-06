O primeiro campeão

Ademir Medici

“1º de maio de 1947. Estádio do Pacaembu, desfile dos trabalhadores: vão começar os Jogos Operários do Sesi.”



Mês passado, na série sobre os 80 anos do Estádio do Pacaembu (1940-2020), Memória publicou fotos da abertura dos Jogos do Sesi, em 1947, e informou que o time da Rhodia foi o campeão de futebol.

Agora, o pesquisador Antonio Carlos Rizzo, que trabalhou na Rhodia, nos envia as duas fotos com os campeões, identificando a maioria dos personagens.

Detalhe: como prêmio, uma delegação da Cia. Química Rhodia ganhou uma viagem de avião para o Rio de Janeiro.

Diário há meio século

Domingo, 7 de junho de 1970; ano 12; edição 1253

Expansão Urbana – Reaberta a venda de lotes no Jardim Aclimação, em Santo André: pelo loteamento já passavam os ônibus que servem a Vila Luzita e o Jardim Guarará.

Em 8 de junho de...

1875 – José Sebastião Pereira assume o governo de São Paulo, então Província.

1920 – Há 100 anos, a Cerâmica São Caetano publicava anúncio nos jornais da Capital informando:

1 – Fabricava todo tipo de material refratário, com o melhor barro no Estado.

2 – Fazia qualquer peça por medida.

3 – Fabricava também material refratário de zircônio (do qual tinha privilégio) para altas temperaturas, até 2.500º, servindo para forno de aço.

Pedidos com J. J. Pereira Braga, em dois endereços da Capital, enquanto a fábrica fazia história em São Caetano, na sucessão da pioneira Cerâmica Privilegiada.

- Washington Luís, presidente do Estado, transferia a sua residência para o Palácio dos Campos Elíseos, sede do governo estadual.

1930 – Pela Segunda Divisão da Apea (Associação Paulista de Esportes Atléticos), em São Caetano: São Caetano EC 4, Estrela da Saúde 3 (3 a 2 para o São Caetano entre os segundos quadros.

Hoje

- Dia Mundial do Oceano. A data foi estabelecida durante a Eco-92, no Rio de Janeiro

- Dia do Citricultor

- Dia Mundial da Saudade

O SCEC jogou com Heitor, Serrate e Felício, Galo, Espanhol e Luiz, Rico, Silvio, Batista, Guerreiro e Eduardo.

1955 – Atílio Zoboli, congregado mariano de São Bernardo, defende a tese A Eucaristia e a Juventude, dentro da Semana Eucarística da Diocese de Santo André.

A outra tese é defendida pelo padre Vitório Valentim, vigário do Parque das Nações.

1985 – Missa de Corpus Christi reúne mais de 10 mil pessoas no Paço de São Bernardo, concelebrada por dom Claudio Hummes e mais 60 padres.

Santos do dia

- Salustiano

- Efrém. Diácono. Nunca quis ser ordenado padre. Deixa uma obra teológica em versos. Faleceu em Edessa, no ano 373

- Medardo. Francês. Ordenado sacerdote e mais tarde nomeado bispo de Vermand em 531

Municípios brasileiros

Celebram aniversários em 8 de junho:

- Em São Paulo, Arujá. Elevado a município em 1959. Pertenceu, como distrito, a Santa Isabel, na Grande São Paulo. Anteriormente pertenceu a Mogi das Cruzes.

- Em Alagoas, Campo Alegre

- No Rio Grande do Sul, Eldorado do Sul

- No Rio de Janeiro, Iguaba Grande e Santa Maria Madalena

- Na Paraíba, São Sebastião do Umbuzeiro

- No Ceará, Tabuleiro do Norte

