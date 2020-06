Romana Novais revela que passou mal na primeira vez com Alok e teve que ser socorrida pelo DJ

07/06/2020 | 16:10



Só quem já passou vexame com o ou a crush sabe como é difícil comentar sobre a situação sem ficar com vergonha. Romana Novais, no entanto, superou esse sentimento e assumiu que, em sua primeira noite com Alok, ela passou mal e teve que ser acudida pelo bofe! E detalhe: eles nem namoravam ainda!

Na noite do último sábado, dia 6, a mãe de Ravi usou o Stories do Instagram para responder algumas perguntas dos fãs sobre o seu relacionamento com o DJ.

Um dos internautas perguntou se o casal havia ficado logo no primeiro encontro, e se transaram na ocasião. A resposta revelou que demorou um pouquinho mais para que as coisas esquentassem, e quando isso aconteceu, o fogo foi tanto que sua pressão caiu.

- Ficamos no segundo encontro! E também não namoramos de primeira? Demorou alguns encontros? Sou difícil! [risos] Mas aconteceu uma coisa muito engraçada? Eu passei mal na hora, minha pressão caiu, fiquei pálida, ele teve que me socorrer bem no ato!

A médica ainda completou a declaração com dois emojis de macaquinhos cobrindo os olhos, expressando sua vergonha.

Pouco depois, ela conversou com Alok sobre ter compartilhado publicamente o segredo e disse que o motivo de sua reação foi ter ficado nervosa.