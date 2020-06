Augsburg e Colônia empatam pelo Alemão e seguem ameaçados de rebaixamento

07/06/2020 | 15:46



No confronto que encerrou a 30ª rodada do Campeonato Alemão, Augsburg e Colônia empataram em 1 a 1 neste domingo. Dessa maneira, as duas equipes não conseguem abrir distância confortável da zona de rebaixamento e continuam ameaçadas pelo risco de queda.

Os dois times não estão colados no grupo da degola, mo entanto, ainda correm risco. O Colônia tem 35 pontos e ocupa a 12ª colocação. Já o Augsburg é o 13º, com 32 pontos, quatro a mais que o Fortuna Düsseldorf, no 15º lugar e posicionado na zona de disputa dos playoffs do rebaixamento, e a sete do Werder Bremen, penúltimo colocado e que abre a zona do descenso.

O Colônia ainda não venceu desde que o torneio foi reiniciado. Em cinco jogos, empatou três e perdeu duas vezes. O último triunfo foi no início de março, quando fez 2 a 1 no lanterna Paderborn. O Augsburg, por sua vez, triunfou apenas em uma ocasião nas último cinco partidas - também perdeu três vezes e empatou uma.

Os número evidenciam o equilíbrio do duelo: ambos tiveram 50% de posse de bola e os anfitriões chutaram dez vezes contra nove dos visitantes, o que ajuda a explicar a igualdade.

O cenário poderia ser diferente caso o Augsburg não tivesse desperdiçado um pênalti com o atacante Niederlechner na primeira etapa. E os gols ficaram reservados para o final da partida.

O atacante francês Modeste deixou o banco de reservas e abriu o placar para os visitantes aos 40 do segundo tempo. Três minutos depois, o lateral-esquerdo Philipp Max balançou as redes e decretou o empate.

O jogo foi mais um em que não houve vitória do mandante, tendência na retomada da competição. Coincidentemente ou não, os portões dos estádios estão fechados e os torcedores não pode apoiar os jogadores das arquibancadas.

Nas três partidas deste domingo do Campeonato Alemão, houve uma vitória dos visitantes e dois empates. Em toda a rodada, só duas equipes que jogaram em casa saíram de campo vitoriosa - o Freiburg e o Borussia Dortmund.