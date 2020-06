Claudia Rodrigues comenta a batalha de 20 anos contra a esclerose múltipla: - As pessoas se afastaram de mim

07/06/2020 | 14:10



Desde que Claudia Rodrigues recebeu seu diagnóstico de esclerose múltipla sua vida não tem sido nada fácil. A artista falou sobre a batalha que enfrenta há 20 anos para o jornal Extra, e deu detalhes de como foi a superação.

Claudia disse que a doença afetou muito sua carreira:

- No início, eu fiquei revoltada, não aceitava, temia a rejeição. As pessoas se afastaram de mim. Eu tinha um programa maravilhoso e perdi. Tudo foi desmoronando, como um castelo de areia. Mas essa doença me trouxe muita fé. Eu me aproximei muito de Deus.

A atriz se refere ao fato de que foi afastada do sucesso A diarista, em que interpretava Marinete, e esse foi um momento que a marcou para sempre:

- O momento da vida em que mais senti medo foi quando perdi o meu programa, A diarista. Fiquei sem chão. Agora, meus maiores temores são não voltar a trabalhar e pegar o novo coronavírus. Minha imunidade é baixa, sou de alto risco.

Entretanto, a mãe de Iza, de 18 anos de idade, conseguiu se restabelecer e recuperar parte da mobilidade:

- Eu estou mais ativa que antes. Até irrito os outros, de tão rapidinha. Todo mundo diz que eu também estou mais engraçada depois que saí do coma [após um tombo no início deste ano].

Ainda assim, tem algo que Claudia sente falta.

- Uma coisa que eu sinto muita saudade é de sambar... Dançar, eu até consigo, se segurarem em mim, eu vou. Mas sozinha eu perco o equilíbrio, declarou.

Neste domingo, dia 7, a humorista vai comemorar seu aniversário de 50 anos de idade de uma maneira bastante especial. Ela vai estar em uma transmissão ao vivo às 19h, em seu canal no YouTube, para compartilhar histórias de sua vida.

A live ainda promete reunir outros famosos e Claudia estima que terá duração de três horas.