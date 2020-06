Obituário - 07 de junho de 2020

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



07/06/2020 | 13:15



Joaquim Henrique dos Santos

(Santo André, 7-4-1948 – 31-5-2020)

Se alguém, um dia, se propuser a sistematizar a coleção da página Memória, encontrará grandes colaboradores, entre os quais Joaquim Henrique dos Santos. Ele esteve presente neste espaço em várias épocas, falando de tudo um pouco, da infância na Vila Humaitá, da atividade de congregado mariano, de torcedor da SE Humaitá, das pastorinhas do seu bairro, de política.

Se hoje a cidade de Santo André conta com um livro focalizando as biografias dos seus 300 vereadores, desde 1892, este projeto deveu-se ao trabalho do vereador e presidente da Câmara de Santo André, Joaquim dos Santos, que editou o Almanaque dos Vereadores, seguido pela segunda edição feita pelo vereador Montorinho.

Joaquim, no caso, tinha uma preocupação muito grande com os seus pares. Dizia: ninguém se lembra dos velhos vereadores, daqueles que partiram, deixaram a política, não conseguiram reeleição, preferiram outros caminhos mas que, cada um, sempre deixou algo de positivo, uma marca. Daí o definirmos como Joaquim, o vereador solidário.

Ele foi industriário. Trabalhou na Philips. Divulgou os encontros dos antigos colaboradores da indústria, mesmo depois de a Philips deixar a região. Foi Joaquim quem nos apresentou o padre Hildebrando, já veterano, que fez a bênção final do livro “Semente do Grande ABC”.

Mais recentemente, e até o fim, Joaquim dos Santos levou adiante o projeto do Clube dos Aposentados, formado por homens que têm história na cidade e se transformaram em verdadeiros conselheiros informais da administração pública.

Enquanto isso, Joaquim dos Santos montou em sua sala, no escritório da Dra. Vera, no bairro Casa Branca, um verdadeiro ecomuseu, com imagens suas e dos seus semelhantes, relíquias que ajudam a compreender a história andreense.

FAMÍLIA - Joaquim dos Santos era filho do célebre Salvador dos Santos, esportista e benemérito de Vila Humaitá, e de Ivone Teixeira dos Santos. Viúvo de Laura Zanardo dos Santos, ele deixa os filhos Paulo Rogério, Marcos Henrique e Carlos Eduardo, sete netos e as irmãs Ana e Lurdes. Parte aos 72 anos e está sepultado no Cemitério Cristo Redentor, em Vila Pires.

SANTO ANDRÉ

Santo André, sexta-feira, dia 5 de junho

Cristina Quinteiro, 97. Natural de Colina (São Paulo). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Durval Fernandes de Oliveira Leite, 96. Natural de Ribeirão Preto (São Paulo). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Almeida Correa de Matos, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Santa Cruz, em São Paulo, Capital. Empresário. Dia 5, em Santo André. Memorial Planalto, em São Bernardo.

Antonio Benedito Pafume, 76. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Paulo Kagohara, 76. Natural do Arujá (São Paulo). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Comerciante. Dia 5. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Adelina Alberto, 74. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 5. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Francisco Geraldo da Silva, 58. Natural de Pontalinda (São Paulo). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Amilcar Benedito Pedro, 49. Natural de Angola. Residia no Jardim Rivieira, em Santo André. Atendente de loja. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Fábio Eduardo do Nascimento, 46. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Daniela Dias de Almeida, 44. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Advogada. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Narcisa Zamengo, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 5, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Dia 5, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Santina Quaquarini Rodrigues, 69. Natural de Santo André. Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 5, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Maria Francisca da Conceição Morais, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 5, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Diadema, sexta-feira, dia 5 de junho

Helena de Oliveira, 95. Natural de Borda da Mata (Minas Gerais). Residia na Vila Elida, em Diadema. Dia 5. Vale da Paz.

Diosilia Almeida de Novaes, 94. Natural de Poções (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 5. Cemitério Municipal.

Avelina Tereza de Jesus, 90. Natural de Capelinha (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 5. Vale da Paz.

Terezinha Carlos de Andrade, 88. Natural de Autora (Ceará). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 5. Vale da Paz.

João dos Santos Carvalho, 86. Natural de Muniz Freire (Espírito Santo). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Rosalina Quintino Medeiros, 82. Natural de Guatapará (São Paulo). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal.

Maria de Lourdes Santos, 77. Natural de Prado (Bahia). Residia no bairro Taboão. Dia 5. Cemitério Municipal.

Pedro Carlos da Silva, 72. Natural de Monteiro (Paraíba). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 5. Vale da Paz.

Maria Lúcia da Silva, 71. Natural de Volta Redonda (Rio de Janeiro). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal.

Manoel Pereira de Souza, 70. Natural de Palmeiras (Bahia). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 5. Vale da Paz.

José Santos Rosa, 67. Natural de Pacatuba (Sergipe). Residia na Vila Santa Rita, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal.

Lúcio Fernandes Teixeira, 64. Natural de Ivaiporã (Paraná). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 5. Cemitério da Saudade, Sumaré (São Paulo).

José Alves de Almeida, 64. Natural de Ibertioga (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 5. Vale da Paz.

Creuza Maria de Oliveira, 62. Natural de Água Branca (Paraíba). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal.

José Teresa Junior, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Mecânico. Dia 5, em Santo André. Cemitério Municipal.

Ronaldo Antonio Celite, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Guacuri. Dia 5. Vale da Paz.

José Arnaldo Nunes do Nascimento, 50. Natural de Pedro Alexandre (Bahia). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal.

Claudio Arlindo de Oliveira, 47. Natural de Mariana (Minas Gerais). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 5. Cemitério dos Casa.



M A U Á

Mauá, quinta-feira, dia 4 de junho

Euclides Ferezin, 94. Natural de Santa Adélia (São Paulo). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 4, em Mauá. Cemitério Nova Cachoeirinha, na Capital.

Antonio Francisco Inocêncio, 86. Natural de Divinésia (Minas Gerais). Residia na Vila Nova Mauá, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.

José Cândido dos Santos, 76. Natural de Maceió (Alagoas). Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 4, em Mauá. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jacir Manoel dos Santos, 76. Natural de Cambará (Paraná). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 4. Vale dos Pinheirais.

Julia de Souza Xavier, 74. Natural de Campo Formoso (Bahia). Residia no Jardim Sônia Maria, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.

José Otero Sobrinho, 66. Natural de Apucarana (Paraná). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 4. Memorial Phoenix, em Santo André.

Ivone Costa Chaves, 65. Natural do Estado do Paraná. Residia no Alto da Boa Vista, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.

Norberto Theodoro, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Correia, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.

José Carlos Antonio, 64. Natural de Guaxupé (Minas Gerais). Residia no Jardim Olinda, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.

Laureci Morais de Almeida, 64. Natural de Altinho (Pernambuco). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.

Mauricio Valhas, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia,

Francisco Marcelo Ferreira Alves, 34. Natural de Mauá. Residia no Jardim Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sexta-feira, dia 5 de maio

José Raimundo Soares da Silva, 94. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

Maria Soares Primo Urbano, 72. Natural de Alfredo Marcondes (São Paulo). Residia no Jardim Rosina, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

Cleusa Faria da Silva, 70. Natural de Rancharia (São Paulo). Residia na Vila Independência, em São Bernardo. Dia 5. Vale dos Pinheirais.

Ernesto Marques de Melo, 67. Natural de Cândido de Abreu (Paraná). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 5. Vale dos Pinheirais.

Evangelista Gonçalves Loredo, 66. Natural de Carbonita (Minas Gerais). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

José Airton da Silva, 59. Natural de Lajedo (Paraná). Residia no Jardim Adelina, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.