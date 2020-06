Em vídeo, Olavo de Carvalho ameaça derrubar governo de Bolsonaro

07/06/2020 | 11:43



Olavo de Carvalho, até então guru de Jair Bolsonaro em sua campanha à presidência, fez uma ameaça ao que parece ser seu atual desafeto: "Se as pessoas não conseguem derrubar o se governo, eu derrubo. Continue inativo, continue covarde, eu derrubo essa merda desse seu governo".

O astrólogo e professor fez um desabafo em um vídeo gravado na sábado, 6, intitulado "adendo à aula 521", reclamando que não tem apoio do presidente contra os processos judiciais contra sua pessoa e que o "gabinete do ódio" existe. "O gabinete do ódio foi inventado contra mim, não contra o Bolsonaro. Se você não é capaz de me defender dessa gente toda, você não foi meu amigo. Só tira proveito."

Com uma série de xingamentos, o ex-guru de Bolsonaro diz que dele não aceitaria condecoração e que o presidente está sendo aconselhado por generais covardes ou vendidos - "se eles são covardes ou vendidos, eu não sei o que é pior."

O vídeo pode ser visto no seguinte link: https://www.youtube.com/watch?v=nXNholwo7go