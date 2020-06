Ana Maria Braga relembra apoio de Hebe Camargo durante uma de suas batalhas contra o câncer

07/06/2020 | 11:10



Ana Maria Braga fez uma homenagem à comunicadora Hebe Camargo no último sábado, dia 6. A apresentadora do Mais Você compartilhou uma oração em seu perfil do Instagram e lembrou do apoio que recebeu da amiga durante uma de suas batalhas contra o câncer.

- Antes de mais nada quero agradecer essa iniciativa do Paulo, que nos reúne aqui hoje por um bom motivo: um motivo de esperança. Assim como foi aquela primeira Missa da Esperança, que fizemos quase 13 anos atrás, onde a Hebe, que nunca me esqueço e agradeço, me deu o privilégio de ter Nossa Senhora de Fátima me acompanhando durante aquele período que eu precisava tanto. [...] Já estou saindo de mais um problema grande para mim, e agradeço a todas às orações que tenho recebido.

O vídeo de Ana Maria emocionou os seus seguidores das redes sociais. Como você viu, ela recém se curou de mais um câncer, desta vez, um novo tumor no pulmão.