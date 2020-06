07/06/2020 | 10:10



Murilo Huff fez uma live no último sábado, dia 6, e foi prestigiado pela amada, a cantora Marília Mendonça. No Twitter, a sertaneja comentou diversos momentos do show e, ao final da transmissão, soltou a seguinte frase:

Gente, só queria dizer que vamos ao meu apê, é isso.

Os fãs logo começaram a especular que a noite do casal seria quente e que Marília poderia até mesmo engravidar novamente. Bem-humorada, ela respondeu:

Eu tenho DIU, aqui é só treino.

Mais tarde, a artista retornou à rede social e declarou-se para Murilo mais uma vez.

Eu amo meu homi. Mas o que eu estou amando hoje está fora do normal.

Apaixonadíssima, não é?