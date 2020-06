Grande ABC registra 9.672 infectados e 738 mortos por vírus

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



06/06/2020 | 23:53



O Grande ABC se aproxima dos 10 mil casos confirmados de novo coronavírus. De acordo com os boletins epidemiológicos das prefeituras (exceção feita a Mauá, que não enviou os dados), a região contabiliza 9.672 pessoas infectadas pela doença e, destas, 738 evoluíram a óbito (15 a mais do que nos registros de sexta-feira).

A cidade com o maior número de vítimas fatais é São Bernardo, com 235 (duas novas acrescentadas ontem), seguida por Santo André (178, três a mais do que não véspera), Diadema (148, nove novas), Mauá (89), São Caetano (57, um a mais), Ribeirão Pires (22) e Rio Grande da Serra (nove). A região tem ainda 15.085 pessoas consideradas suspeitas, enquanto 3.264 foram recuperadas e voltaram para casa.

O Estado de São Paulo alcançou ontem a marca de 140.549 diagnosticadas com a Covid-19, das quais 9.058 não resistiram e 25.356 foram recuperadas. Já no País, são 672.846 casos confirmados da doença, 35.930 mortos e 265.172 receberam alta médica.