Secretário de Desenvolvimento Regional cancela visita a Diadema

06/06/2020 | 23:47



O prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), fez uma transmissão nas redes sociais, ontem, para mostrar descontentamento com o cancelamento “de última hora” da visita técnica que o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado, Marco Vinholi (PSDB), faria ao Quarteirão da Saúde, no município.

Michels tem pleiteado junto ao governo do Estado para que o andar onde deveria funcionar (desde 2015) a rede de reabilitação Lucy Montoro, sem uso até agora, seja transformado em hospital de campanha de alta complexidade para Covid-19. O pedido foi formalizado em março. A estimativa de investimento é de aproximadamente R$ 8 milhões no primeiro mês, devido à compra de material. Nos meses seguintes de R$ 4 milhões a R$ 5 milhões.

“Aqui é espaço hospitalar, pronto e apto para receber pessoas com coronavírus, especificamente em leitos de UTI (unidade de terapia intensiva)”, disse. “Quero falar com o governador (João Doria) e para o secretário Vinholi, que desmarcou agora, em cima da hora. Quero tornar público para que governador possa enxergar esse espaço de Diadema”, esbravejou.

O prefeito entrou no local e mostrou salas grandes, as quais indica que podem virar espaço para os leitos de UTI. “Já temos oxigênio, tudo novo. É dinheiro público desperdiçado”, afirmou. “Banheiro para deficiente, divisórias para prontuários. Não precisa uma tenda branca (como) no (Estádio do) Pacaembu. Está tudo pronto”, comparou.