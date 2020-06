Migração de aluno da rede privada para pública aumenta 399%

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



06/06/2020 | 23:43



A maquiadora Fernanda Cristina Nunes Gallon, 37 anos, e o motorista de aplicativo Evandro Luiz Gallon, 43, sentiram de maneira importante a crise financeira causada pela pandemia de Covid-19. Morador de Santo André, o casal viu os rendimentos dos trabalhos autônomos caírem e, sem conseguir acordo para redução de mensalidade ou suspensão de custos com alimentação da escola privada onde a filha Manuela, 8, cursava a 3ª série do ensino fundamental, transferiram a menina para uma escola pública. A criança é um dos 604 alunos que migraram da rede privada para as redes municipais e estadual de ensino esse ano. Até 4 de junho, o total de transferências representava aumento de 399% com relação a 2019. Apenas para as escolas estaduais, o aumento foi de 676% (veja dados na tabela).

Fernanda relata que tentou negociar com a escola, mas sem que fosse apresentada alguma solução, não teve escolha a não ser a troca. “Também já estava cansada dessa aula on-line, onde eu é que era a professora. Se ela não entendia alguma coisa não tinha como a professora explicar e seguia para o próximo conteúdo”, explica. “Para mim, este ano já está perdido, então achei melhor trocar.”

Matriculada na rede municipal de Santo André, Manuela recebe as tarefas impressas para fazer em casa. “Na escola me informaram que não estão fazendo o conteúdo on-line porque nem todas as crianças têm acesso à internet, mas também enviam material pelo WhatsApp e há a possibilidade de tirar dúvidas com a professora”, explica. Fernanda acha que o conteúdo da escola pública é um pouco atrasado com relação ao colégio onde Manuela estudava e planeja que a filha volte à rede privada se a situação econômica da família melhorar no ano que vem.

A avaliação sobre os efeitos desta migração divide os especialistas. Coordenador do Observatório de Educação da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), Paulo Garcia afirma que estudos mostram que uma criança que sai de uma escola com pouca estrutura e vai para uma escola melhor tem um avanço muito maior do que se a escola inicial ganhasse nova infraestrutura, computadores etc. “E os estudos também mostram que no caminho inverso há uma perda”, pontua. “Sem querer desmerecer a escola pública, mas a gente sabe que falta estrutura, que existe a influência do território onde a escola está localizada e muito possivelmente haverá perda para estes alunos”, conclui.

Garcia destaca que dois terços do desempenho dos alunos está diretamente relacionado ao contexto socioeconômico do estudante e da sua família. “Deve também haver um aumento do controle social, com pais com maior nível de escolaridade cobrando mais e acompanhando de perto os alunos e isso pode se refletir na qualidade do ensino como um todo”, finaliza.

Integrante do Fórum Permanente de Políticas Educacionais da UFABC (Universidade Federal do ABC), Salomão Ximenes pondera que o número de transferências é baixo e que as redes têm condições de absorver a demanda. Até o início da pandemia, a região tinha 453,5 mil alunos na rede pública e 50 mil na rede privada. “Do ponto de vista mais importante, que é o direito do aluno à educação, não vejo riscos. Especialmente no Estado, onde o governo alega ociosidade da rede, pode ser uma boa oportunidade disso se resolver”, declara.

Para o professor da Faculdade de Educação da USP (Universidade de São Paulo) Ocimar Munhoz Alavares, ainda é cedo para avaliar os números, que são preliminares. “Acredito mais em um reordenamento dentro da rede privada, com escolas dando descontos ou alunos sendo transferidos para unidades com mensalidades mais baratas, do que um grande movimento migratório”, opina o docente.

Associação de escola privada faz apelo

Com a crescente migração de alunos da rede particular para as escolas do estado e do município, a presidente da Aesp (Associação das Escolas Particulares do Grande ABC), Oswana Fameli faz um apelo pela preservação das instituições privadas na região.

“A gente sabe de tanto comércio, empresa com subsídio e atenção. A escola cuida do maior tesouro da família e, por causa, disso tem que ser tratada de forma diferente, ela ajuda a construir uma sociedade melhor”, afirma. “Salvem as nossas escolas.”

Oswana afirmou que não há uma estimativa de quantos alunos possam se transferir da rede privada para a pública, mas afirma que os setor está apreensivo, especialmente as unidades de educação infantil. “É um setor que tem 8.000 funcionários. Existem soluções possíveis, mas é preciso vontade política de se fazer o debate.”

Para a presidente, uma das saídas para a crise seria a criação do voucher educação, onde o governo federal ou estadual faz o cálculo do custo per capita do aluno na rede pública e repassa esse valor às famílias que quiserem optar pela educação privada. Caso seja necessário, a própria família complementaria o custo da mensalidade e os demais gastos. “Já existem cidades com este modelo adotado e o resultado é positivo”, afirma, citando Salvador, na Bahia, e Niterói, no Rio de Janeiro, como exemplos da prática.

“Temos que mudar o olhar para o ensino privado, a condição da qualidade que as escolas oferecem. Importante falar de que os nossos governantes, administradores públicos, precisam ter um olhar carinhoso para a educação privada no Grande ABC”, completa.