Justiça autoriza Rio Grande da Serra a retomar economia

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



06/06/2020 | 19:51



O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu aval para Rio Grande da Serra manter o regresso gradual de atividades econômicas mesmo sem o governo estadual. O juiz Luis Fernando Cardinale Opdebeeck, de Santo André, negou o pedido de liminar feito pelo Ministério Público, que contestava a decisão do município de reabrir concessionárias de veículos e escritórios a partir deste sábado..

Segundo o magistrado, a reabertura de determinados comércios - seguindo os moldes da Capital -, não comprova que o município viole as normas impostas pelo governo João Doria (PSDB), que mantém o Grande ABC na Fase 1 (vermelha) do Plano São Paulo, este que disciplina a flexibilização da quarentena imposta pelo novo coronavírus. Ainda segundo a decisão, as argumentações da requisição do MP não bastavam para "sustentar decisão liminar de tamanho alcance" quanto a pretendida.

Como os outros seis municípios da região também publicaram decretos que franqueavam a reabertura destes estabelecimentos comerciais, a decisão do TJ abre precedente para que todo o Grande ABC seja contemplado. "Se todas as cidades atendem ao critério, penso que deverão seguir essa determinação legal", interpreta o advogado Leandro Petrin, que avaliou a decisão do Tribunal de Justiça. "As cidades entendem que estão dentro dos critérios objetivos determinados pelo governo do Estado. Então individualmente estabeleceram decretos se adequando à Capital. É um juízo liminar, a municipalidade ainda vai ser ouvida para ser feita a sentença. Mas numa fase inicial, o juiz não viu motivo para anular esse decreto de Rio Grande da Serra", emenda.