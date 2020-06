Kim Kardashian e Kanye West teriam se reconciliado após doação milionária do rapper para filha de George Floyd

06/06/2020 | 17:10



Parece que Kim Kardashian e Kanye West não estão se deixando abalar pelos rumores de separação. Depois de vários indícios de que os dois estariam passando por uma fase difícil durante a quarentena, Kim teria se mostrado muito orgulhosa pela doação feita por seu esposo para a faculdade da filha de George Floyd, homem negro morto por um policial nos Estados Unidos.

De acordo com o site Hollywood Life, o casal está melhor do que nunca agora que se voltaram para os acontecimentos recentes. Segundo uma fonte da publicação, eles superaram os desentendimentos e estão totalmente focados no combate ao racismo:

Kim e Kanye estão indo muito bem. Os rumores de que eles estão tendo problemas no momento não os incomodam. Eles não estão prestando atenção em nada além do que está acontecendo em nosso mundo no momento.

Depois que o caso de George Floyd veio à tona, os fãs esperaram que o rapper se pronunciasse sobre o movimento Black Lives Matter, conhecido no Brasil como Vidas Pretas Importam, e sobre as ocorrências de violência policial seletiva no país norte-americano.

Na última quinta-feira, dia 4, a ação de Kanye finalmente veio: o artista doou dois milhões de dólares, pouco mais de nove milhões e 930 mil reais, para as famílias de George, Breonna Taylor e Ahmaud Arbery, outras duas vítimas do racismo estadunidense.

O valor ajudará as famílias de Ahmaud e Breonna em suas lutas por justiça, bem como auxiliar um fundo de economias para a faculdade da filha de George, Gianna, hoje com seis anos de idade.

O casal estaria focado em usar suas plataformas para conscientizar a todos sobre o que está acontecendo, além de empregar muito empenho ao pensar em mais maneiras de ajudar.

O veículo também afirma que Kim teria ficado especialmente orgulhosa pela doação de West e por sua preocupação em garantir que a pequena Gianna tivesse um acesso adequado à educação:

Kim é muito solidária e está orgulhosa por Kanye ter criado esse fundo de faculdade para a filha de George [Floyd]. Ele estava pensando na melhor maneira de ajudar a situação e acabou tendo essa ideia.

Ademais, o cantor foi visto participando da manifestação que ocorreu em Chicago no próprio dia 4. Já sua companheira tem usado suas redes sociais para identificar e contatar manifestantes que foram alvos da violência policial, como foi o caso de uma adolescente que teria sido atingida por uma bala de borracha em um protesto em Minneapolis. A socialite comentou na imagem postada pela moça:

Alguém sabe como posso entrar em contato com ela? Eu gostaria de ajudá-la com seus cuidados médicos, se ela precisar.