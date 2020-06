Meghan Markle faz doação para a causa animal em nome do filho, Archie Harrison

06/06/2020 | 16:10



Meghan Markle parece estar ansiosa para envolver seu filho, Archie Harrison, nas costumeiras ações beneficentes da família real. A duquesa, que em janeiro de 2019 se tornou patrona da instituição de caridade para o bem-estar animal Mayhew, no Reino Unido, fez uma doação para um canil em nome do seu herdeiro, hoje, com um ano e um mês de idade.

Em um documento escrito para a revisão anual da organização, Meghan falou sobre os impactos do novo coronavírus no mundo e nas famílias das terras britânicas, elogiando as rápidas ações da Mayhew não apenas para com os animais, mas também para com as pessoas:

O que eu tenho mais orgulho ainda é que a missão da Mayhew foi feita para momentos como esses. Não se trata apenas de cães e gatos, é sobre todos nós, sobre nossa capacidade de nos reunirmos como uma comunidade. Diante da Covid-19, somos lembrados de que nossa necessidade de cuidar um do outro é uma parte vital do espírito humano. Mayhew sempre entendeu isso.

A ex-atriz também deu destaque para o programa de apoio temporário lançado pela organização, que ajuda famílias financeiramente impactadas pelo vírus a cuidarem de seus animais de estimação, evitando que eles acabem sendo enviados para abrigos, doados ou abandonados.

Além disso, a Duquesa explicou que passou a patrocinar um canil em nome de Archie, a fim de ajudá-los a oferecer um lar para animais com alguma dificuldade:

Como expressão do meu próprio compromisso, renovei o patrocínio de um canil em nome de nosso filho, Archie, para criar um lar provisório para animais em necessidade. Espero que todos mostrem seu apoio da maneira que puderem. Ao fazê-lo, estarão contribuindo não apenas para o bem-estar animal, mas para o bem-estar compartilhado de todos nós.

Meghan e Príncipe Harry têm sua própria história com o resgate de animais. De acordo com a revista People, a Duquesa adotou dois cães anteriormente, e tornou a repetir a ação com seu marido após o casamento, em 2018, quando abrigaram um labrador preto. Uma fonte do veículo também afirma que Archie está seguindo os passos dos pais no que se refere ao amor pelos animais:

- Archie é o melhor amigo de seus cães. Eles o fazem rir e são gentis com ele.