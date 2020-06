Vera Fischer tem contrato com a Rede Globo rescindido após 43 anos

06/06/2020 | 15:11



Recentemente, Miguel Falabella não renovou o seu contrato com a Rede Globo, mesmo após quase 40 anos na emissora. Agora, o mesmo aconteceu com Vera Fischer.

Segundo informações do site Metrópoles, a atriz teve seu contrato com a Globo rescindido após 43 anos, devido à crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus. Entretanto, isso não significa que a artista deixará de aparecer nas telinhas do plim-plim, para a alegria dos fãs.

É possível que a atriz negocie seus próximos trabalhos para o canal por meio de um contrato específico por obras. Sendo assim, Vera será contratada apenas para os possíveis novos projetos que surgirem, um de cada vez, ao invés de ser uma funcionária fixa.

Nos últimos anos, temos tomado uma série de iniciativas para preparar a empresa para os desafios do futuro. Com isso, temos evoluído nos nossos modelos de gestão, de criação, de produção, de desenvolvimento de negócios e também de gestão de talentos. Assim, em sintonia com as transformações pelas quais passa nosso mercado, a Globo vem adotando novas dinâmicas de parceria com seus talentos. Vera Fischer, assim como outros talentos, tem abertas as portas da empresa para atuar em futuros projetos, disse a nota emitida pela empresa.

A veterana já participou de grandes sucessos da emissora, como as novelas Mandala, Laços de Família, O Clone e Salve Jorge.

A assessoria de imprensa da Rede Globo não comentou a informação. Vera também não fez qualquer pronunciamento oficial.