Malvino Salvador relembra nascimento da filha e fala sobre gravidez da esposa: Já já vem mais uma!

06/06/2020 | 15:10



A família de Malvino Salvador está crescendo, e ele não poderia estar mais animado pela chegada de seu bebê. Após anunciar pelo Instagram no último dia 29 que sua esposa, Kyra Gracie, está grávida da terceira filha do casal, e a quarta de Malvino, o ator postou uma foto na última sexta-feira, dia 5, na qual ele segura uma de suas herdeiras quando ainda era um neném.

Na legenda da recordação, o artista revelou o quanto espera ansioso a nova criança:

Já já vem mais uma! Ou um! O que vier vai ser recebido com todo o meu amor e dedicação! AMO minhas filhas, AMO educá-las, AMO brincar com elas! E essa sensação de carregar um bebezinho já estava me fazendo falta! Logo logo!

Nos comentários da publicação, diversos amigos e fãs parabenizaram o ator pelo crescimento da família.

Malvino e Kyra são pais de Ayra, de cinco anos de idade, e Kyara, de três. Salvador também é pai de Sofia, de dez anos de idade, fruto de seu relacionamento com a atriz Ana Ceolin.