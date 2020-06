Reunião entre prefeitos e Marco Vinholi é cancelada e frustra reabertura econômica na região

Daniel Tossato



06/06/2020 | 13:00



Atualizada às 14h

Reunião do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC com o secretário de Desenvolvimento Regional do governo do Estado de São Paulo, Marco Vinholi (PSDB), que trataria da retomada econômica da região, foi cancelada de última hora e frustrou mais uma vez os planos do Grande ABC, que segue na faixa vermelha do Plano São Paulo, proposta da gestão paulista para resgate da economia no estado.

O Diário apurou que os prefeitos foram avisados do cancelamento da reunião momentos antes de seu início. Segundo o Consórcio, um novo encontro deverá ser agendado na próxima semana, porém sem data e horário definidos. Prefeito de Diadema e vice-prefeito do Consórcio, Lauro Michels (PV), alegou que não foi informado oficialmente do adiamento da reunião e foi o único chefe do Executivo a comparecer ao Consórcio.

Além da reunião no Consórcio, que decidiria a reabertura gradual da economia na região em meio à pandemia do novo coronavírus, Vinholi também realizaria vistoria no prédio do Quarteirão da Saúde, em Diadema, que está prestes se tornar um hospital de campanha com 100 leitos para tratamento específico da Covid-19. Realizado em parceria com o Palácio dos Bandeirantes, estes leitos seriam preponderantes para a reabertura econômica na região.

“Não fui informado de nada (sobre o cancelamento da reunião). Agora eu fico aqui com cara de palhaço”, declarou o prefeito Lauro Michels, enquanto aguardava confirmar o cancelamento da reunião.

Marco Vinholi confirmou que uma nova reunião deverá ser remarcada na próxima semana e que a data deverá ser oficializada pelo próprio Consórcio.

Estado não descarta acionar MP sobre reabertura econômica antes do prazo

O secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, afirmou que não descarta acionar o MP-SP (Ministério Público de São Paulo) sobre a reabertura de concessionárias e escritórios na região antes do que foi decretado pelo Governo do Estado na semana passada.

Ontem, os prefeitos do Grande ABC elaboraram decreto em conjunto que liberava abertura de concessionárias e escritórios a partir deste sábado, durante quatro horas por dia. Em São Bernardo, por exemplo, as lojas concessionárias na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no centro da cidade, abriram por volta das 10h.

“Vamos continuar dialogando (com os prefeitos da região). Porém, qualquer contrariedade poderá ser observada pelo Ministério Público”, declarou Vinholi hoje pela manhã.

Ainda segundo o secretário de Desenvolvimento Regional, o Palácios dos Bandeirantes é contrário à flexibilização e abertura das concessionárias na fase vermelha.

Uma nova avaliação sobre a situação do Grande ABC em relação ao avanço da Covid-19 na região deverá ser realizada na quarta-feira, com objetivo de analisar se há condição de levar as sete cidades para a faixa laranja do Plano São Paulo, quando alguns estabelecimentos passarão a funcionar atendendo parâmetros sanitários pré-estabelecidos.