Esposa de Nick Cordero revela que ele começou um tratamento com células-tronco

06/06/2020 | 12:10



Como você viu, o ator Nick Cordero está internado em estado grave após ter testado positivo para o novo coronavírus. Recentemente, a esposa do artista, Amanda Kloots, revelou que os médicos a aconselharam a se despedir do marido, já que o estado de saúde de Nick é realmente muito delicado. Entretanto, Amanda afirmou em seu Instagram na última sexta-feira, dia 5, que o amado iniciou um novo tratamento no hospital, que contará com a ajuda de células-tronco.

- Ok pessoal, algumas novidades do Nick. Coisas emocionantes. Começamos o tratamento com células-tronco para Nick, e isso acabou de terminar. Decidimos isso há alguns dias e o hospital colocou em andamento. Isso pode ser realmente ótimo. É claro que não há absolutamente nenhuma garantia - vocês sabem, quase nunca há garantias - mas só espero que possa ajudá-lo, mesmo que ajude um por cento, certo? Mesmo que isso só nos leve ao próximo nível de cura para ele. Estou super animada, mal posso esperar para ver se há alguma coisa para ajudar a fortalecer os pulmões de Nick e para que ele melhore, desabafou.

Ainda no Instagram, Amanda compartilhou uma história fofa de um encontro que teve com o marido.

Um ano atrás, nesse mesmo dia, era o dia em que Elvis [filho do casal] estava previsto para vir. Planejamos uma reserva para jantar no Del Friscos, nosso restaurante favorito em Nova York. Fomos aconselhados a planejar uma grande noite de encontro na data da previsão, para não ficarmos deprimidos se ele não viesse naquele dia. Tivemos um jantar tão adorável, mergulhando nos últimos dias que éramos só nós. Elvis nasceu cinco dias depois, por isso estou tão feliz que comemoramos essa noite! Se você está grávida agora, sugiro fazer isso na sua data de previsão. Crie uma divertida noite de encontro com sua pessoa e celebrem um ao outro.

Tomara que Nick se recupere, não é mesmo?