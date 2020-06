Filha de Sandra Annenberg faz homenagem emocionante para a mãe ao cantar Coisa Linda, de Tiago Iorc

06/06/2020 | 11:10



Sandra Annenberg recebeu uma linda homenagem da filha, Elisa Annenberg, fruto de seu relacionamento com o comunicador Ernesto Paglia. A jornalista completou 52 anos de idade na última sexta-feira, dia 5, e ganhou uma surpresa e tanto da primogênita: uma serenata! Elisa cativou a todos ao aparecer cantando Coisa Linda, de Tiago Iorc, e Sandra confessou que chorou de soluçar ao assistir o vídeo, que compartilhou em seu perfil do Instagram.

Coisa Linda é você, minha filha! Que presente mais lindo! Chorei de soluçar... Linda do jeito que é, da cabeça ao pé, do jeitinho que for. É você, meu amor! @elisaannenbergpaglia você é o maior presente da minha vida! Obrigada, obrigada, obrigada!, escreveu a jornalista.

Ao final do vídeo, Elisa ainda se declarou para a mãe:

- Feliz aniversário! Eu te amo muito. Obrigada por tudo, mãe.

Emocionante demais, né?