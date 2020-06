Sabrina Sato diz que engordou cinco quilos na quarentena e revela que fez exames para ver se estava com coronavírus: - Até a Zoe fez, tadinha

06/06/2020 | 10:10



Sabrina Sato participou de uma live com Tatá Werneck na noite da última sexta-feira, dia 5, e falou sobre a nova rotina durante a quarentena, decretada como forma de prevenção à transmissão do novo coronavírus. A apresentadora do Made In Japão contou que está apostando na maquiagem para se sentir bem consigo mesma durante este período delicado de isolamento social. Mesmo assim, a artista revelou que engordou alguns quilos com a recente mudança de hábitos, já que está em casa e não faz tantos exercícios como antes.

- Eu me arrumo, todo dia coloco cílios, faço maquiagem, tudo isso tem me ajudado. Inventei coisas para fazer. [...] Estou pesando agora na quarentena o que eu estava pesando no puerpério. Engordei cinco quilos.

Tatá, por outro lado, revelou que acabou perdendo peso.

- Eu emagreci muito, porque quando fico nervosa não tenho fome. Uma época eu tive uma sinusite e aí já achei que e estava doente.

Foi então que Sabrina revelou que já pensou que esteve com coronavírus. A apresentadora comentou que chegou a fazer exames e que até mesmo a filha, Zoe, foi testada para ver se estava com a doença.

- Esses tempos eu também estava com um pouco de sinusite igual você, e pensei que estava com Covid 19. Chamei um laboratório para fazer exames em todo mundo. Até a Zoe fez, tadinha, riu.

Felizmente, tudo não passou de uma simples sinusite, não é?