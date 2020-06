Whindersson Nunes encanta ao anunciar construção de teatros no Piauí e fala sobre Luísa Sonza: - Como vou me entristecer com uma coisa que só me fez bem?

06/06/2020 | 09:10



Whindersson Nunes anunciou em suas redes sociais na última sexta-feira, dia 5, que construirá dois teatros no Piauí, estado onde nasceu. O influenciador revelou que os nomes dos teatros serão em homenagem a dois comediantes que ele admira bastante, e disse estar emocionado com a possibilidade de poder levar cultura e entretenimento para o lugar pelo qual ele tem um carinho tão grande. Confira abaixo:

É com muita emoção que eu vou anunciar um dos meus sonhos sendo realizados, vou construir dois teatros no Piauí, um na minha cidade (100 lugares) e um na capital (700 lugares). Comediantes de primeira viagem poderem se apresentar de graça pela primeira vez. O teatro da capital se chamará Teatro Dirceu Andrade, humorista piauiense que admiro muito e não vou esperar ninguém morrer para homenagear depois de morto, não, é vivo e pronto. O da minha cidade vai se chamar Teatro Tirulipa do Humor Piauiense, porque o Tirulipa para mim não é uma pessoa, é um estilo de vida. Quero que comediantes queiram se apresentar em minha cidade, quero entretenimento pro meu povo.

Whindersson também explicou como serão realizada as obras deste projeto.

Os dois teatros serão construídos a partir de materiais de outros teatros demolidos, abandonados, você saberá de qual teatro destruído é a poltrona que está sentado. Como uma espécie de santuário do teatro. Para as pessoas saberem como a arte pode mudar sua vida, assim como a minha. O teatro com 700 lugares terá configuração para 100 lugares também para artistas que fazem seus shows pelas primeiras vezes se sentirem confortáveis com a sala, eu sei como é ruim um vazio e três pessoas aplaudindo, proteger a cabecinha de vocês, meus nenéns. É isso, arquiteto desenhando, esperando uns materiais, e esperar a quarentena acabar. Chegou a hora de brincar de The Sims [jogo de simulação], quando acabarem as obras venham conhecer meus teatros, ajudem meus amigos, conheçam o Piauí.

Legal, né? Os internautas se comoveram com a atitude do comediante e Whind recebeu diversos elogios na internet. E você, o que achou?

Conversa com Bial

Whindersson Nunes também participou do programa Conversa com Bial na noite da última sexta-feira, dia 5. Em entrevista, o youtuber voltou a falar sobre o término de seu casamento com Luísa Sonza, reafirmando que foi muito feliz ao lado da cantora.

- Com a Luísa aprendi que a gente pode ser um bom ser humano com todo mundo. Nos quatro anos, só saí uma pessoa melhor. Foram anos que só me fizeram bem. Só fui amparado, melhorado e preparado para a vida. [Aprendi que] a gente pode mudar para melhor e aprender. Como vou me entristecer com uma coisa que só me fez bem?