Novo já troca coordenação em S.Caetano

06/06/2020 | 00:01



Único candidato a prefeito do partido Novo no Grande ABC, Mario Bohm (Novo), de São Caetano, nem colocou o time em campo para a campanha e enfrenta problemas com a coordenação de seu projeto eleitoral.



O Novo decidiu mudar a linha de frente da campanha após Alan de Camargo renunciar ao cargo depois de desentendimentos com Bohm em abril. Para o lugar de Camargo, o partido elencou um núcleo, com cinco pessoas, que comandará as ações de campanha do pré-candidato.



“A mudança na coordenação de campanha ocorreu e não muda muita coisa. O Novo sabe separar as coisas. Acontece que algumas pessoas acreditam que, por fazerem muitas coisas dentro do partido, têm direito de requerer algo e, no Novo, não é assim que funciona”, declarou Mario Bohm, em recado direto ao antigo coordenador, que teria requerido ser o candidato da sigla, mesmo sem ter obtido êxito no processo seletivo que a legenda utiliza para selecionar seus candidatos.



Após a saída de Camargo, junto de seu grupo político, o diretório estadual do Novo atua para reorganizar as atividades do diretório de São Caetano. A articulação deste processo está a cargo do coordenador regional no Grande ABC, César Parluto, que deverá eleger novos dirigentes em eleição virtual nos próximos dias.



Segundo o advogado Paulo Proieti, um dos novos coordenadores da campanha de Bohm, o partido quer reorganizar todo os integrantes de maneira correta dentro daquilo que prezam as diretrizes do Novo. Na legenda, alas políticas e bloco que cuidam da campanha não se misturam. “César Parluto está cuidando da transição política (nesse momento) e eu estou coordenando o andamento da campanha”, disse. “O diretório estadual espera finalizar os trâmites da convenção para efetivar cada um em seu devido lugar”, salientou.



Por causa do processo seletivo, o Novo só lançará candidatos em São Caetano, já que nas outras cidades os pré-candidatos não passaram nas avaliações. Além de Bohm para o Executivo, o Novo pretende lançar, em São Caetano, oito candidatos à vereança. Até o momento apenas dois passaram no processo seletivo.