Postura de Covas gera mal-estar na região

Raphael Rocha

Diário do Grande ABC



06/06/2020



Os prefeitos do Grande ABC publicamente reclamaram da falta de diálogo do governo do Estado na discussão sobre reabrir ou não o comércio em meio à pandemia do novo coronavírus. Depois da crítica, a gestão estadual estabeleceu um canal de relação com a região, via secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi (PSDB). Quando a situação aparentemente foi pacificada, o prefeito da Capital, Bruno Covas (PSDB), decidiu flexibilizar a quarentena na cidade, voltando ao cenário conflituoso de algumas semanas. Não faltou prefeito do Grande ABC questionando a postura de Covas, que na quarta-feira havia dito que não iria relaxar as regras até o dia 15 e, na quinta, anunciou abertura de concessionárias e escritórios. Na visão dos chefes de Executivo da região, Covas tenta mostrar que tem voz ativa e capacidade de gerir a cidade durante a crise, com objetivo de não perder eleitorado pensando no pleito deste ano.

Discussão

No meio da semana, em mais uma assembleia de prefeitos no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, houve entrevero entre Orlando Morando (PSDB) e Lauro Michels (PV). Lauro reclamou do fato de São Bernardo receber 20 respiradores para o Hospital de Urgência no combate à Covid-19, enquanto Diadema teria somente dez, e mesmo assim enviado ao Hospital Estadual Serraria – o verde havia pedido os equipamentos para o Hospital Municipal de Piraporinha. Morando contestou a reclamação de Lauro, elevando o tom. O prefeito de Diadema retrucou dizendo que o governador João Doria (PSDB) age, durante a pandemia do novo coronavírus, parecendo ter como critérios política e discriminação – Morando apoiou a candidatura de Doria, enquanto Lauro, a do ex-governador Márcio França (PSB).

Substitutos

O prefeito de Ribeirão Pires, Adler Kiko Teixeira (PSDB), designou Melissa Zimpeck Duaik para ser secretária de Obras depois que Taka Yamauchi (PSD) pediu exoneração nesta semana para ser candidato a prefeito de Diadema neste ano. Já o prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), confirmou que Márcia da Silva Carvalho ficará no lugar da ex-deputada estadual Regina Gonçalves (PV) como secretária de Habitação do município – a verde será candidata a vice, em chapa liderada pelo presidente da Câmara, Pretinho do Água Santa (DEM).



Alta

O vereador Julinho Fuzari (DEM), de São Bernardo, recebeu alta ontem do Hospital Neomater, onde estava internado desde a semana passada, para tratar da Covid-19. “Vou dar continuidade ao tratamento e quarentena em casa. Agradeço a todos pelas orações e manifestações de apoio e carinho, logo estarei de volta, fazendo o que mais gosto, servir nossa população”, disse o democrata.



Sem mudança – 1

Pré-candidato do PSB à Prefeitura de Santo André, o ex-vereador Ailton Lima usou as redes sociais para afastar qualquer possibilidade de trocar o vice de sua chapa, hoje nas mãos do ex-prefeito Aidan Ravin (Republicanos). Esta coluna mostrou que pré-candidatos a vereador e aliados de Ailton sugeriram a mudança diante do quadro de saúde de Aidan – internado no Hospital e Maternidade Christóvão da Gama, diagnosticado com a Covid-19 – e pediram que a ex-primeira-dama Denise Ravin (PSB), hoje na lista de postulantes a uma cadeira na Câmara, seja alçada à vaga.



Sem mudança – 2

Aliás, figuras do meio político de Santo André citaram que foi a primeira manifestação pública de apoio do pré-candidato do PSB à Prefeitura, Ailton Lima, a seu vice, o ex-prefeito Aidan Ravin (Republicanos), desde que ele teve de ser internado após ser diagnosticado com a Covid-19, há uma semana. No vídeo, Ailton lembra das comorbidades do aliado e diz que “doutor Aidan não se acovardou” na luta contra a disseminação da doença no município. “Infelizmente se infectou. Minha família e eu temos rezado todos os dias para que esse guerreiro esteja logo recuperado.”



Vice

Após receber aval da direção estadual de seu partido para tocar a pré-candidatura a prefeito de Santo André, o empresário Erick Eloi (Avante) diz ter intensificado conversas com outros pré-prefeituráveis. Um dos diálogos que avançaram, segundo ele, foi com Alex Arraes, que se coloca como possível postulante ao Paço pelo PTC.