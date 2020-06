Habitação do Estado libera verba para três cidades do Grande ABC

Bia Moço

Diário do Grande ABC



05/06/2020



Três das sete cidades do Grande ABC foram contempladas pelo programa Nossa Casa – Apoio, do governo do Estado, em aporte que beneficiará 1.090 famílias de Santo André, São Bernardo, e Diadema na realização do sonho da casa própria. O benefício total destinado à região é de R$ 22,4 milhões, distribuídos de acordo com a quantidade de unidades habitacionais disponíveis em cada um dos distritos.

Em Santo André o aporte é de R$ 12,2 milhões, para fomentar a compra de 940 unidades habitacionais. Já em São Bernardo o programa disponibilizou R$ 9,2 milhões, que devem garantir 70 moradias e mais 1 milhão em Diadema, para aquisição de 80 espaços.

Secretário Executivo de Habitação do Estado, Fernando Marangoni (DEM) explicou que a modalidade fornece cheque moradia no valor de R$ 13 mil à famílias com até três salários mínimos para aquisição de empreendimentos destinados a habitação social e que foram oferecidos ao programa e aprovados pela Pasta. A demanda é aberta a todos que se enquadrarem nos critérios do projeto e aprovada pela Caixa.

“O valor do benefício é subsídio concedido pelo governo do Estado, por meio da Casa Paulista, a custo zero, para ajudar as famílias a efetivarem a compra do imóvel, junto às construtoras”, diz Marangoni.

O valor poderá ser utilizado para abater o montante total do empreendimento. O comprador poderá contar ainda com subsídios federais e utilizar o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) no financiamento habitacional, quando disponível.