Parque Oriental de Ribeirão fica pronto e será aberto pela internet

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



05/06/2020 | 23:55



Ribeirão Pires planejava fazer grande festa para inaugurar o Parque Oriental, construído na Estância Noblesse. A chegada do coronavírus, no entanto, mudou os planos. Mesmo sem poder contar com a população na abertura dos portões – o que só vai acontecer após a quarentena –, a Prefeitura manteve a entrega do equipamento para a segunda quinzena do mês e vai mostrar pela internet o que tem tudo para ser um dos principais cartões-postais da cidade.

Além de imponente, o parque ganha importância porque presta homenagem a Sadako Sasaki, uma menina de 2 anos que foi contaminada pela chuva radioativa da bomba de Hiroshima, em 1945, no Japão. O local recebeu investimento de R$ 4,2 milhões, sendo em torno de R$ 500 mil da Prefeitura e o restante do governo do Estado.

Em 60 mil metros quadrados, o Parque Oriental, que fica no espaço do antigo Parque Municipal Milton Marinho de Moraes, vai oferecer pelo menos oito atrações da cultura japonesa, como o jardim zen, jardim japonês, a casa do origami e bosque dos ipês-amarelos.

Além das atrações principais, o equipamento também possui uma calçada composta por conjunto de 260 placas de pedras com desenhos feitos à mão pela artista Izabela Vidal, do Espírito Santo. Cada peça pesa em torno de três toneladas e, juntas, elas somam aproximadamente 500 metros de caminhada para contar um pouco da evolução da humanidade.

As obras, que foram iniciadas em setembro de 2018, também visam o fortalecimento do turismo, principalmente aos fins de semana. “Este equipamento tem uma ligação muito importante com nosso bulevar astronômico, então, esperamos fluxo maior de pessoa aos fins de semana, mas também queremos que moradores do município frequentem este espaço durante a semana”, destaca o secretário de Turismo César Ferreira.

O titular da Pasta acredita que a ideia de expandir opções turísticas orientais foi pela alta demanda de visitas ao Jardim Japonês da cidade, ao lado do Paço. “Depois da Vila do Doce, o Jardim Japonês está entre os pontos mais visitados por turistas e munícipes, então, nossa intenção é trazer um pouco mais deste ambiente, além de programar passeios com as escolas também”, detalha Ferreira.

Às margens da Represa Billings, o espaço ainda conta com pavilhão de exposições e um mosaico de quase 40 metros de largura, também em homenagem a Sadako Sasaki. Durante oito meses, o painel foi todo planejado e executado pela artista Silvana Luz. Os ladrilhos cortados e colados contam a história da menina japonesa. A artista, que está há 18 anos no ramo, detalha que para montar o mosaico demorou cerca de 15 dias, mas foi o projeto mais desafiador de sua carreira.

“Contei a história dela em todo painel. Então, a bomba (de Hiroshima) foi que trouxe a doença a ela (Sadako), já os tsurus são os pássaros para quem a menina fez pedido para salvar sua vida. Os demais tsurus são para mostrar que eles continuaram contando a história dela”, explica a artista, apontando para os detalhes do mosaico.

Silvana ressalta que no painel tentou reforçar que tudo aconteceu no Japão, pelo desenho do Monte Fuji – alta montanha da ilha de Honshu, no país –, o Sol, que representa luz para todos e as flores e que remete à vida.

O prefeito Adler Kiko Teixeira (PSB) adianta que a população precisa aguardar mais um pouco para conhecer o novo espaço. “O Parque Oriental está em fase final de implantação e, em breve, será virtualmente apresentado ao público. Um lugar de paz, em meio à Mata Atlântica”, finaliza o prefeito.