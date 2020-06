Atriz que participou da novela Jesus decide dar nome de vampiro ao filho

05/06/2020 | 18:11



Mayana Moura, que interpretou o personagem Satanás na novela Jesus, da Record TV, está na reta final de sua primeira gravidez! A atriz publicou um vídeo em seu Instagram em que aparece dançando e exibindo o barrigão de nove meses do primeiro filho com o marido, o francês Louis Harang.

No entanto, o nome que a atriz e o marido escolheram para o baby impressionou muita gente: o menino se chamará Lestat. O nome, de origem francesa, significa raro ou urgência, mas para a maioria das pessoas é conhecido por outro motivo: esse é o nome do personagem principal do filme Entrevista Com o Vampiro, clássico dos anos 1990. No longa inspirado no livro de Anne Rice, quem interpretou Lestat foi Tom Cruise.

Na legenda do vídeo publicado por Mayana, ela escreveu:

Dancinha com Lestat, seguido das hashtags Vem Lestat, Tá Quase e Nove Meses.