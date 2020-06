Monica Benini, esposa de Junior Lima, relembra morte do irmão quando ela tinha 18 anos de idade

05/06/2020 | 18:11



Monica Benini, companheira de Junior Lima, revelou que perdeu um irmão de dez anos de idade, quando ela estava com 18.

Ao falar do caso do menino Miguel, que caiu do nono andar de um prédio, Monica explicou em seus Stories:

- Não falo muito sobre isso aqui. Fico vendo essas coisas... Agatha, João Miguel, João Pedro e todas essas crianças que morrem neste sistema social tão falho. Sei que, quando levantamos pautas importantes, a gente não pode se calar. Eu gostaria de falar que vou tentar estar mais ativa aqui [no Instagram].

E, no vídeo, escreveu alguns detalhes da história:

Eu perdi um irmão quando tinha 18 anos [de idade] e ele, dez. Então, vivo na pele o que é sentir diariamente a ausência de uma parte do seu coração.

Atualmente, Monica é mãe do Otto, fruto de seu casamento com Junior.