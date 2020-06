Toda região vai autorizar abertura de concessionárias e escritórios amanhã

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



05/06/2020 | 17:40



As sete cidades do Grande ABC vão autorizar a abertura de escritórios e concessionárias de veículos a partir deste sábado (6), seguindo deliberação do prefeito da Capital, Bruno Covas (PSDB), que deu aval ao funcionamento desses estabelecimentos a partir de hoje.

Em assembleia extraordinária do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, os sete chefes de Executivo acertaram a publicação, a partir deste sábado, de decretos estabelecendo normas de funcionamento de revendedoras e escritórios.

A decisão foi comunicada ao secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi (PSDB), uma vez que o governo do Estado ainda não autorizou à região formalmente a flexibilização da quarentena imposta para conter o avanço do novo coronavírus. Os prefeitos têm adotado tom de evitar confronto com a gestão paulista depois de o Palácio dos Bandeirantes acolher alguns pleitos, entre eles o de separar o Grande ABC da Região Metropolitana dentro do Plano São Paulo, planejamento estadual para retomada da economia.

Para evitar qualquer ação do Ministério Público contra os decretos dos municípios da região, o texto será semelhante ao confeccionado pela Capital. Entre os pontos estão possibilidade de quatro horas por dia de atendimento ao público, restrição a 20% da capacidade total de ocupação, fechamento em horário de pico (das 7h às 10h ou das 17h às 20h), aferição de temperatura de clientes, além de exigência de uso de máscaras e álcool em gel à disposição.

Também ficou acertada reunião de Vinholi no Consórcio Intermunicipal neste sábado pela manhã. O tucano deve vistoriar o Quarteirão da Saúde para verificar o pedido feito pela Prefeitura de Diadema – e agora pela entidade regional – para transformar o segundo andar do equipamento em um hospital de campanha com 100 leitos. Na visão dos chefes de Executivo da região, se houver abertura desse hospital de campanha e envio de mais respiradores para o Grande ABC as sete cidades podem mudar de faixa dentro do Plano São Paulo.