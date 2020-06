Trump: Se UE mantiver tarifa sobre nossa pesca comercial, tarifaremos carros

05/06/2020 | 16:05



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta sexta-feira (5) impor tarifas sobre automóveis importados da União Europeia. A declaração foi dada durante um evento no qual Trump dialogou com empresários do setor de pesca comercial.

A fala de Trump veio no momento em que produtores explicavam que a lagosta produzida no Estado americano do Maine pagava impostos de cerca de 20% na UE, enquanto a lagosta do Canadá, da mesma região, não pagava essa tarifa. "Se a UE não remover sua tarifa sobre a lagosta do Maine, nós poremos uma tarifa sobre os carros deles, o equivalente e mais", afirmou.

No evento, Trump também voltou a criticar a China. Além de dizer, como havia feito em entrevista coletiva mais cedo, que o país é responsável pela covid-19, falando que "a praga veio da China, infelizmente", criticou o fato de que a potência asiática impõe tarifas sobre a pesca comercial dos EUA. Um produtor presente disse que, durante o auge da disputa comercial recente, Pequim impôs tarifa de 40% sobre as lagostas importadas dos EUA, o que o presidente agora quer reverter.

Trump ainda criticou o fato de que o Canadá possui acordos melhores, nessa área de exportação de pescados e frutos do mar. Nesse ponto, ele responsabilizou essa divergência no tratamento entre americanos e canadenses à fraqueza de governos anteriores, como do ex-presidente Barack Obama. Trump ainda criticou o Canadá por ter uma vantagem cambial, já que o dólar canadense é menos valorizado que o americano.