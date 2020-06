Reunião sobre desfecho do Paulistão termina sem definição

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



05/06/2020 | 15:51



O desfecho da Série A-1 do Campeonato Paulista segue indefinido. Suspensa em razão da quarentena decretada em função da pandemia do novo coronavírus, a competição teve entre o fim da manhã e o início da tarde desta sexta-feira uma reunião virtual para que os representantes tanto da Federação Paulista de Futebol quanto dos 16 clubes participantes definissem o retorno dos times às atividades e o possível regresso do torneio, o que vem ocorrendo em outros países. Porém, mais uma vez não houve um desfecho e novo encontro foi marcado para terça-feira, às 11h.

De acordo com Sidney Riquetto, presidente do Santo André - líder da competição, com 19 pontos -, havia a expectativa de que se chegasse a uma decisão sobre a retomada das atividades - sobretudo porque a Federação desenvolveu minucioso protocolo para que os clubes voltassem aos treinos e que o campeonato fosse reiniciado -, mas, pela terceira vez, tais conclusões acabaram postergadas.

"Não se avançou muito. Houve uma certa discussão em razão da quebra do consenso provocado pelo Red Bull Bragantino, que voltou aos treinamentos, diferentemente do que houvera sido acordado em reuniões anteriores. De prático o que resultou (na reunião de hoje) foi que a Federação Paulista enviará, no mais tardar amanhã, novo protocolo específico para os treinos e devemos ter retorno sobre esse pedido, que será discutida então em nova videoconferência marcada para a terça-feira, às 11h. Espero que esses problemas sejam superados e tenhamos data para retorno, ao menos, para os treinamentos", explicou o dirigente andreense