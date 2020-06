Fábio Assunção comenta vídeo onde diz que pessoas torcem para que ele volte a beber: - Compartilhem coisas boas

05/06/2020 | 15:10



Fábio Assunção postou um vídeo nas redes sociais que chamou a atenção de seus fãs. Caminhando embaixo do sol, ele parece desabafar sobre passado e presente.

Em um trecho, ele diz:

Vou estar me protegendo de quem está pelas esquinas, esperando que eu engorde, torcendo para que eu fique inchado, para que eu volte a beber. Gostaria de que todas as pessoas que aplaudiram meu fracasso, comecem a aplaudir as minhas vitórias, porque aí poderemos crescer juntos. (...) Que eu seja uma referência positiva e um grande orgulho [para meus filhos].

Mas, segundo o próprio ator, em participação no Encontro dessa sexta-feira, dia 5, não foi um desabafo:

- Faço referência aos memes que fizeram, que se divertiam com o tema, álcool, então compartilhem coisas boas também. Mas não foi nada negativo, pelo contrário, foi um momento de muita luz.

Depois, ele fala que está buscando a cura de seus vícios através da espiritualidade:

- Quis compartilhar esse momento de iluminação. (...) Estamos tendo que nos isolar para começar a pensar no coletivo, como proteger o outro, se relacionar com o outro. Estou vendo as pessoas mais educadas, mais respeitosas.

Em outro papo...

Além de conversar com Fátima Bernardes, Fábio conversou com Cauã Reymond sobre o selo de galã que recebeu no início de sua carreira:

- Isso me irritava nos primeiros anos de novela. Amo ser ator, adoro o meu ofício. Aí, de repente, você faz um trabalho e escuta que estava bonito na novela.

Ele ainda comentou sobre seus personagens controversos e de muito sucesso, como em O Rei do Gado:

- Personagens politicamente incorretos puxam mais o lado ator. É mais fácil deixarem a coisa da beleza de lado.

Já Cauã comentou um episódio onde, recentemente, foi fotografado surfando, dizendo que o fotógrafo esperou o único momento em que ele tirou a máscara para fazer o clique.