Pai de Duda Reis faz novas acusações a Nego do Borel: Manda fotos para a minha esposa apenas para afrontá-la

05/06/2020 | 15:10



A rixa entre Nego do Borel e a família de sua namorada, Duda Reis, parece longe de acabar. Como você pode ter acompanhado, desde que o casal anunciou retomada do namoro em abril de 2020, os pais da atriz têm feito severas críticas e ataques ao relacionamento dos dois e, mais especificamente, ao funkeiro.

Na última quarta-feira, dia 3, o pai de Duda, Luiz Fernando Barreiros, acusou o genro de enviar fotos do casal diretamente para sua esposa, apenas para provocá-la. Enquanto respondia comentários feitos em um de seus posts contra a relação da filha no Instagram, ele respondeu a um internauta que perguntava o motivo de tanto ódio direcionado a Borel:

Não é ódio! Nunca foi! É desprezo pelo que ele é e pelo mal que já nos fez e faz! Uma pessoa que no meio de uma live idiota de autopromoção manda fotos para a minha esposa ao lado da minha filha apenas para afrontá-la, o que pensar de uma pessoa dessa? Que é uma pessoa boa? Que mudou? Não! Isso só prova ser um enorme mau-caráter! Está aí mais um motivo que justifica o nosso desprezo! Cada lágrima dela, vai custar triplicado para ele!

E respondeu também a um seguidor que afirmou que o cantor era debochado:

Debochado é elogio! É um mau-caráter mesmo! E burro.

O médico ainda acusou Borel de ter acabado com a própria carreira, e de estar usando sua filha e Deus para se reerguer. No mesmo dia, o pai da atriz publicou um print de um dos comentários que recebeu, afirmando que o funkeiro merecia respeito e admiração. Na legenda do post, mais acusações:

Sempre criamos nossas filhas com muito amor, e com os valores e princípios que nos fizeram ser o que somos! É muito triste ver a escolha de uma filha, cujo final já está escrito! E não será bom! E por que digo isso: desde do primeiro dia que o recebi em minha casa, ficamos muito preocupados! Uma pessoa que te afirma que até os 15 anos achava bonito ver um homem bater em mulher já é assustador! Não vou comentar, por enquanto, o conteúdo inteiro da conversa desse dia!

Já na quarta-feira, dia 3, de acordo com a revista Máxima, Luiz teria publicado uma foto junto de sua esposa e das duas filhas com a seguinte legenda, que agora já não está mais no perfil do médico:

Outro dia, sozinho, fazendo uma reflexão, me perguntei por que amo tanto minha família? Meu coração me respondeu: Porque tudo que falta em você, você encontra na sua família! Entenderam por quê a palavra desistir não existe pra mim quando o assunto são elas?