FPF e clubes encaminham proposta ao governo estadual para o retorno do futebol

05/06/2020 | 14:40



Membros da Federação Paulista de Futebol (FPF) e os 16 presidentes dos clubes do Campeonato Paulista da Série A1 esperam ter uma resposta do Governo do Estado até terça-feira para programar o retorno do futebol.

Em uma reunião por videoconferência, ficou decidido FPF e os clubes encaminharão novamente ao governo e às prefeituras uma proposta minuciosa para a retomada dos treinamentos nas cidades em que estes ainda não foram liberados.

A iniciativa ganhou força, segundo a FPF, "diante da flexibilização da quarentena anunciada pelas autoridades públicas paulistas, inclusive com liberação a shoppings, que contam com cuidados menos rigorosos do que os previstos pelo protocolo do Futebol Paulista".

Em nota nas redes sociais, a FPF informa que o novo protocolo irá prever a testagem de todos os profissionais, com retomada gradual dos treinamentos, iniciando com atividades individuais e em ambientes abertos.

O Campeonato Paulista foi suspenso em 16 de março por causa da pandemia do coronavírus, quando restavam duas rodadas a serem disputadas na fase de classificação.