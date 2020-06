Fátima Bernardes não segura a emoção e chora ao vivo com depoimento da mãe do menino Miguel

05/06/2020 | 13:10



Fátima Bernardes não conseguiu conter as lágrimas no Encontro desta sexta-feira, dia 5. A apresentadora se emocionou com o depoimento de Mirtes Renata, mãe do menino Miguel, de cinco anos de idade, que caiu do nono andar de um prédio em Tamandaré, Pernambuco.

- Esse momento é de uma dor incalculável, queria agradecer por você estar assim com a gente, disse Fátima, já com a voz embargada.

Ao ouvir de Mirtes que ela estava no quarto de Miguel, sentada na cama dele, Fátima não conseguiu segurar o choro.

- É muito dolorido mesmo, disse ela.

A jornalista explicou que o assunto é um dos mais comentados nas redes sociais desde a terça-feira, dia 2. O menino acompanhou a mãe, que era funcionária de Sérgio Hacker, prefeito de Tamandaré, e sua esposa, Sarí Mariana Corte Real, no trabalho. A patroa de Mirtes estava sob os cuidados do garoto, em sua própria casa, quando tudo aconteceu. A mãe de Miguel havia deixado o garoto com ela enquanto levava os cachorros de Sarí para passear.

Após ouvir todo o relato de Mirtes, Fátima pediu justiça:

- Que seu coração fique em paz pelo menino feliz que você teve com você. E tenha certeza que muitas lágrimas e orações estão se juntando às suas. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, apenas para pedir justiça e que o caso não seja esquecido.

A apresentadora ainda leu alguns comentários das redes sociais sobre o assunto e chamou o comercial logo na sequência.