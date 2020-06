Thiago Arancam, de 'O Fantasma da Ópera', canta em musical da TV Aparecida

05/06/2020 | 12:19



A TV Aparecida irá exibir neste domingo, 7, às 13 horas, uma apresentação do tenor Thiago Arancam, de O Fantasma da Ópera. A performance foi gravada na Basílica Velha de Aparecida, no Vale do Paraíba, em São Paulo.

A apresentação faz parte do projeto 'Acordes da Esperança' em que, semanalmente, um cantor, cantora ou religioso é convidado. São orações musicais interpretadas para evocar a fé e a esperança dos brasileiros neste momento tão difícil de pandemia do novo coronavírus.

Thiago Arancam, que viveu na Itália por muitos anos, tem no currículo centenas de apresentações pelo mundo. No Brasil, foi protagonista da montagem musical de O Fantasma da Ópera, em 2018.

"Desde pequeno me apaixonei pela música, que me fez conhecer o mundo, cantar em grandes palcos e, hoje, como um presente, estou aqui, na Basílica de Aparecida, para trazer um pouco de arte e fazer uma singela homenagem a Nossa Senhora Aparecida", declara o tenor.

Algumas das músicas que estão no repertório da apresentação do tenor são: Hallelujah, Panis Angelicus, Il Mondo, Con te Partirò, Tente Outra Vez, Pai-Nosso e Ave Maria.

Já participaram das edições do 'Acordes da Esperança' os padres Antonio Maria e Fábio de Melo, bem como os cantores Daniel e Ziza Fernandes.