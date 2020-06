Médicos aconselham esposa de Nick Cordeiro a se despedir, mas ela acredita que ele irá se recuperar: Eu tenho fé

05/06/2020 | 12:10



Nick Cordeiro foi internado no final de março e ficou em coma induzido por conta de complicações de saúde decorrentes do novo coronavírus. Após uma série de altos e baixos e de uma aparente melhora em meados de maio, o ator voltou a apresentar piora em seu estado de saúde nesta semana.

Amanda Kloots, sua esposa, vem atualizando os internautas sobre o estado de saúde de Nick através do Instagram desde as primeiras semanas de internação. Na última quinta-feira, dia 4, a dançarina e personal trainer postou uma foto em preto e branco do ator segurando o filho do casal, Elvis, hoje com 11 meses de vida. Na legenda da foto, ela conta que os médicos a aconselharam a se despedir do marido, mas reforça que ainda tem fé de que ele se recupere:

Me disseram algumas vezes que ele não conseguirá [se recuperar]. Me disseram para me despedir. Me disseram que seria um milagre [se ele se recuperasse]. Bem, eu tenho fé. Às vezes, a fé é pequena como uma semente de mostarda, mas isso é tudo que você precisa. Ele ainda está aqui e, apesar de suas chances melhorarem pouco, ele está um pouco melhor a cada dia. Onde há fé, há esperança. Onde há esperança, pode haver um milagre! Como meu pai disse desde o primeiro dia, todos os dias que ele ainda está conosco são um milagre. Eu acredito que Deus está conosco, com os médicos e com Nick.

De acordo com os médicos, Nick está curado da Covid-19, mas ainda luta contra uma grave infecção pulmonar causada pelo vírus, que inclusive levou ao amputamento de sua perna direita.