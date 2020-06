Primeira fase das obras de restauro do Carlos Gomes deve ser entregue em setembro

Do Diário do Grande ABC



O Cine Theatro Lauro Gomes fez história em Santo André. E continuará a tecê-la em breve, já que as obras de restauro do equipamento cultural estão em andamento. Tanto que a primeira fase das obras deve ser entregue em setembro. Na etapa está inclusa a revitalização das áreas internas e externas, bem como a criação de um boulevard com um calçadão na rua Senador Fláquer.

"É um trabalho grandioso, de valorização e de recuperação dos símbolos da nossa cidade. Vamos presentear os andreenses com um espaço totalmente novo e multiuso para nossa gente já no mês de setembro", comemorou o prefeito Paulo Serra, que fez vistoria nas obras.

A segunda fase de restauro, que será entregue até dezembro, contará com um minucioso trabalho de recuperação das paredes internas do espaço, que possuem pinturas decorativas históricas, além de diversas estruturas de madeira que compõe a estrutura da cobertura.



Junto ao projeto de restauro do Cine Theatro Carlos Gomes, um calçadão está sendo construído na rua Senador Fláquer, que vai interligar o calçadão já existente da Oliveira Lima ao Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, formando um grande boulevard e um eixo cultural. Na área externa, serão instalados iluminação em LED e bancos. Também será plantada vegetação adequada para proporcionar uma área de contemplação e descanso.

As intervenções contam com investimento de R$ 5 milhões, obtidos junto à Caixa Econômica Federal, por meio do Finisa (Financiamento à Estrutura e ao Saneamento).