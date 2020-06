Obituário - 5 de junho de 2020

Ademir Medici



05/06/2020 | 10:41



SANTO ANDRÉ

Santo André, terça-feira, dia 2 de junho

Laércio Ambrósio dos Santos, 66. Natural de Marabá Paulista (São Paulo). Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, quarta-feira, dia 3 de junho

Fidelis dos Santos, 88. Natural de Iguaí (Bahia). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Josefa Vilarino Garcia, 87. Natural da Espanha. Residia no Jardim Ipanema, em São Paulo, Capital. Dia 3, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Olavio da Silva, 86. Natural de Alto Alegre (São Paulo). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Silvio Afonso de Oliveira, 80. Natural de Coração de Jesus (Minas Gerais). Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Comerciante. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Lourdes da Paz, 71. Natural de Lajedo (Pernambuco). Residia no Jardim Riviera, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Cândido, 62. Natural de Santo André. Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 3. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Carlos Osório Camilo, 59. Natural de Santo André. Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, terça-feira, dia 2 de junho

José Miguel da Silva, 86. Natural de Cabaceiras (Paraíba). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.

Nair Joaquim Ramos, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia em São Paulo. Dia 2, em São Bernardo. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Edvaldo Rodrigues Lima, 81. Natural de Conceição do Coité (Bahia). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério da Paulicéia.

Maria da Glória Silva, 73. Natural de Cajuru (Minas Gerais). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.

Maria Leonice Capriolli, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 2. Jardim da Colina.

Maria de Lourdes Pereira Gomes, 69. Natural de Glória (Bahia). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 2. Jardim da Colina.

Moyses Gomes Ruiz, 68. Natural de Herculândia (São Paulo). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 2. Jardim da Colina.



São Bernardo, quarta-feira, dia 3 de junho

José Soares de Oliveira, 93. Natural de Rio Real (Bahia). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério da Paulicéia.

José Sutil Fogaça, 87. Natural de Itapetininga (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 3. Jardim da Colina.

Miguel Ayres Fernandes, 84. Natural de Santo Anastácio (São Paulo). Residia no bairro Alvarenda, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

Ruth Ferreira de Sá, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

Francisco Bispo, 81. Natural de Poções (Bahia). Residia no Sítio Bom Jesus, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

Valdenei Budri, 62. Natural de São Bernardo. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

Maria de Lourdes de Góis, 62. Natural de Itabaiana (Sergipe). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

Anilson José Alves dos Santos, 52. Natural de Jequitinhonha (Minas Gerais). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

São Caetano, quarta-feira, dia 3 de junho

Joaquim Morales Herrerias, 85. Natural da Espanha. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 3. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Diadema, terça-feira, dia 2 de junho

Maria Dionizia dos Santos Silva, 73. Natural de Viçosa (Alagoas). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 3, em São Bernardo. Cemitério Municipal.

Maria Gizelia Lima dos Santos, 72. Natural de Nossa Senhora da Glória (Sergipe). Residia no bairro Eldorado. Dia 2. Cemitério Municipal.

Sebastião de Oliveira, 71. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Taboão. Dia 2. Cemitério de Vila Euclides.

José Ferreira Filho, 65. Natural de Lins (São Paulo). Residia no bairro Eldorado. Dia 2. Vale da Paz.

Maria de Lourdes Montagnani Maciel, 60. Natural de Mirandópolis (São Paulo). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal.

Antonia Lopes de Sousa, 57. Natural de Crateús (Ceará). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 2. Memorial Jardim Santo André.

Lucinete Pereira da Silva, 49. Natural de Jussara (Bahia). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal.

Josiel de Sousa Oliveira, 48. Natural de Pombal (Paraíba). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal.



Diadema, quarta-feira, dia 3 de junho

Benedicto Bioni, 85. Natural de São Manuel (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 3. Jardim da Colina.

Teodora Maria da Silva, 81. Natural do Estado do Ceará. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 3. Vale da Paz.

João Antonio de Sousa, 78. Natural de Francisco Santos (Piauí). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal.

Miquelina Joana Tomaz, 75. Natural de Santa Cruz do Escalvado (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 3. Vale da Paz.

Rosa Alves Ferreira, 62. Natural de Iraquara (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 3. Vale da Paz.

José Dias Brum, 62. Natural de Mutum (Minas Gerais). Residia em Diadema. Dia 3, em São Bernardo. Vale da Paz.

Carlos Antonio Correa Dias, 60. Natural de Ibiporã (Paraná). Residia em Diadema. Dia 3, em São Bernardo. Cemitério da Paulicéia.

Audenice Brandão Silva, 58. Natural de Seabra (Bahia). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 3. Vale da Paz.

Maria Madelena Vieira da Silva, 56. Natural de São José de Belmonte (Pernambuco). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal.

José Messias dos Santos, 50. Natural de Taquarana (Alagoas). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Marcos Antonio Leite de Resente, 19. Natural de Diadema. Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 3. Vale da Paz.

M A U Á

Claudio Pascon, 82. Natural de Itapuí (São Paulo). Residia no Jardim Sonia Maria, em Mauá. Dia 3, em Santo André. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires, em Santo André.



RIBEIRÃO PIRES

Vicente Gonçalves de Souza, 79. Natural de Botucatu (São Paulo). Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 2. Cemitério São José.

José Alberto Ribeiro Clemente, 69. Natural de Trás-os-Montes, Portugal. Residia na Vila Nova Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 3. Cemitério São José.

Roseval Rocha de Almeida, 57. Natural de São Caetano. Residência ignorada. Dia 3. Cemitério São José.

Crislayne Carolyne Matos de Macedo, 18. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 31. Cemitério São José.