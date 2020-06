05/06/2020 | 10:10



O fundador e baixista da banda inglesa The Sweet, Steve Priest, morreu na manhã do dia 4 de junho. A informação foi divulgada pela página oficial da banda no Facebook, junto de uma declaração do guitarrista do grupo, Andy Scott:

Estou em pedaços agora. Steve Priest faleceu. Sua esposa Maureen e eu mantivemos contato e, apesar de sua saúde estar debilitada, nunca imaginei esse momento. Ele foi o melhor baixista com quem já toquei. Meus pensamentos estão com a família dele.

Steve tinha 72 anos de idade, e a causa da morte não foi divulgada. Ele deixa a esposa Maureen, três filhas, Lisa, Danielle e Maggie, e três netos, Jordan, Jade e Hazel.