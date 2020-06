Neymar chama namorado da mãe de viadinho, dá nova versão sobre briga e parças sugerem castigo para Tiago Ramos

05/06/2020 | 09:10



Neymar Jr. teve uma conversa para lá de reveladora com seus parças divulgadas pelo colunista Léo Dias, do jornal Metrópoles. O bate-papo aconteceu durante uma transmissão privada de Twitch, plataforma de jogos online. No áudio, Neymar explica a briga da mãe, Nadine Gonçalves, com o namorado, o modelo Tiago Ramos, duvidando da história contada por ela.

- Me fala o que aconteceu aí que eu não to sabendo, pediu um dos amigos de Neymar.

O jogador explica que um amigo foi encontrar Nadine para ver se estava tudo bem:

- Mandei o Cris lá para ver minha mãe, se ela tinha tomado alguma pancada, alguma coisa...

Os parças pedem que ele explique melhor o que aconteceu. Neymar conta sobre a briga e mostra-se indignado com o comportamento de Tiago

- Teve uma discussão lá com o namoradinho dela, aquele dá o c** do ca****lho. E ele tá indo para o hospital para operar agora. Ele deu um soco no vidro da varanda de sinuca do apê. E ela fala para mim que ele tropeçou. Falaram para a Day que ele tropeçou da escada e foi apoiar, mas da escada pro vidro que tá quebrado é muito longe, tá ligado. Vou te mandar, Pedro, a foto do vidro.

Em seguida, um amigo oferece ajuda:

- Se precisar de alguma coisa me avisa aqui, mano.

O craque explica novamente sobre o amigo que foi até Nadine:

- Aviso, o Cris tava aqui.. aí eu já liguei para ele. Tinha acabado de falar com ele.

Os parças ainda sugerem um castigo para Tiago Ramos e alguém acrescenta:

- Não matar, pô, tirar uma onda.

Mas outro acaba sugerindo atitude mais violenta:

- Matar, enfiar o cabo de vassoura no c** dele...

Neymar muda de assunto e volta a falar sobre a foto que mostra o vidro em que Tiago Ramos se machucou:

- Não tem como, isso aí é soco. Ele ia bater a cabeça na sinuca.

Uma outra pessoa comenta:

- Se ele enfiou a mão aí, rasgou bem.

Neymar diz que Tiago fará uma cirurgia:

- Vai ter que operar o ligamento...

Quando um outro parça pergunta de quem eles estavam falando, Neymar responde:

- O namoradinho da minha mãe, o viadinho que ela tá pegando.

E os amigos tiram sarro:

- O padrasto do NJ.

O vídeo se encerracom Neymar lamentando:

- É f***a!

Repercussão

Logo após o áudio viralizar na internet, o nome de Neymar Jr. e de Nadine ficaram entre os assuntos mais comentados do Twitter. Enquanto alguns criticaram as ofensas proferidas pelo jogador para se referir a Tiago, chamando Ney de homofóbico, outros apontaram que o craque estava apenas defendendo a mãe. Veja alguns dos comentários, abaixo:

Neymar não merece ser cancelado por tentar defender a mãe dele que quase foi agredida pelo namorado! Descansa, militância tendenciosa.

Vou passar pano pro Neymar sim! Achei que ele ficou é calmo. O cara tentou bater na Nadine (se é que não bateu!) e o povo tá preocupado pra o Neymar chamou ele de viadinho

Neymar saiu em defesa da Nadine, mãe dele e a internet ainda coloca ele como errado, pois eu estou Neymarzete no momento.

Eu entendo toda a problemática em volta dos xingamentos feitos pelo Neymar, mas gente, se é a minha mãe eu teria dito é coisas bem piores isto sim. Viadinho de m***a seria pouco, viu Nadine?!

Nadine deu a clássica desculpa de acidente doméstico, Neymar só não acreditou porque conhece a casa e a mãe. E o triste, é que esses acidentes podem se tornar frequentes porque pelo que deu a entender, ela não quer largar o agressor. É muito triste!

Neymar homofóbico e choca o total de 0 pessoas.

Nos comentários do áudio do Neymar, todo mundo falando se fosse a minha mãe, faria igual. Olha, se fosse a minha mãe, eu estaria muito p***a e preocupada, certamente ia xingar o namorado, mas você não precisa ser homofóbico e querer enfiar uma vassoura no c** de alguém pra isso.

Gente to morta , como o neymar não eh cancelado depois de todos esse comportamento homofóbico e machista ?

Entenda o caso

Na noite de terça-feira, dia 2, Tiago Ramos foi levado para um hospital de ambulância depois de ferir o braço em uma vidraça do apartamento de Nadine em Santos. A assessoria de imprensa de Nadine afirmou se tratar de um acidente doméstico, minimizando o ocorrido e afirmando que Nadine estava bem.

Segundo Leo Dias, Tiago se descontrolou durante uma briga com Nadine e acabou socando o vidro, ferindo-se gravemente. Vizinhos do condomínio informaram que a confusão aconteceu na trde da noite e muita gritaria havia sido escutada por todos. Os dois não voltaram ao local após o acidente e Tiago estava hospedado há alguns dias por lá.

Nadine e Tiago assumiram o namoro no dia 11 de abril, depois de postarem uma foto agarradinhos no Instagram. Eles chegaram a dar um tempo na relação, mas reataram recentemente e seguiram passando a quarentena juntos no litoral de São Paulo.

Em meio ao namoro, Tiago viu seu passado vir à tona. Ele já foi acusado de agressão por uma ex-namorada na Espanha, em outubro de 2019. Além de ter tido seus relacionamentos anteriores revelados, como vivido um trisal e namorado um assessor de imprensa, que afirmou que Tiago é bissexual e prefere se relacionar com mulheres mais velhas.