Dia Mundial do Meio Ambiente: documentários discutem rumos da preservação no Brasil

A Lei da Água (2015) – O filme esclarece as mudanças promovidas pelo novo Código Florestal e a polêmica sobre a sua elaboração, mostrando os impactos da lei sobre a floresta e, por sua vez, sobre a água, o ar, o solo, a produção de alimentos e a vida de cada cidadão. Está disponível no Amazon Prime Video. | Crédito: Divulgação/O2 Play

Ser Tão Velho Cerrado (2018) – O Cerrado sofre com desmatamentos recordes levando um ecossistema inteiro à extinção. Preocupados, alguns moradores da Chapada dos Veadeiros decidem se unir para defender a natureza. A elaboração de um plano de manejo os desafia a conciliar interesses aparentemente incompatíveis, abrindo um diálogo necessário entre a comunidade científica, agricultores familiares, grandes proprietários de terra e defensores do meio ambiente. Está disponível na Netflix. | Crédito: Divulgação/O2 Play

Belo Monte, Anúncio de uma Guerra (2012) – O documentário registra os danos sociais e ambientais ocorridos nos arredores do rio Xingu, onde fica localizada a usina hidrelétrica de Belo Monte, em Altamira (PA). A comunidade indígena teve hábitos, cultura e ecossistema desestruturados devido à mega construção. Está disponível no Amazon Prime Video. | Crédito: Divulgação/O2 Play

O Amigo do Rei (2019) – É um híbrido de documentário e ficção que tem como tema o maior crime ambiental da história do Brasil: o rompimento da barragem da Samarco em Mariana (MG) e suas consequências. O filme acompanha de modo ficcional o cotidiano do deputado federal Rey Naldo nos bastidores do Congresso Nacional, mostrando as relações íntimas existentes entre política e mineração. Está disponível no Amazon Prime Video. | Crédito: Divulgação/O2 Play