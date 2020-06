Estado envia 40 respiradores a hospitais do Grande ABC

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



04/06/2020 | 23:03



O Governo do Estado enviou ontem 40 respiradores para o Grande ABC. Santo André e São Caetano receberam dez cada um, enquanto São Bernardo foi contemplado com 20. Os equipamentos integram lote de 65 unidades que foram enviados para a Região Metropolitana, com objetivo de prestar assistência aos pacientes infectados pela Covid-19.

Com os equipamentos, São Bernardo abre, amanhã, 20 novos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no Hospital de Urgência, localizado no Centro. Dessa forma, a cidade passa a contar com 141 acomodações de emergência destinadas exclusivamente para tratamento de pacientes contaminados pelo novo coronavírus, sendo 70 deles no novo centro médico, que foi inaugurado no dia 15 de maio.

<EM>Em São Caetano, os dez respiradores foram destinados para o Hospital Marcia Braido e serão usados para ampliar os atuais 40 leitos de UTI destinados para os pacientes com a Covid-19, caso haja necessidade. Santo André não informou para qual hospital serão destinados os equipamentos.

Além das cidades do Grande ABC, também receberam novos respiradores os municípios de Guarulhos, Osasco e Itapecerica da Serra. “Estes respiradores são essenciais para garantir tratamento de pacientes graves de Covid-19. O governo de São Paulo está agindo rapidamente, tanto na aquisição, preparo e destinação destes equipamento em tempo hábil para a assistência dos pacientes por meio de serviços públicos de saúde”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, José Henrique Germann.

O Diário mostrou na edição de 1º de junho que na região existia um aparelho do tipo para cada 2.045 munícipes contando apenas a rede do SUS (Sistema Único de Saúde). A região está posicionada na sétima colocação dentro do Estado. A Capital, em terceiro, tem estrutura um pouco melhor, com um aparelho para cada 1.721 pessoas. Quase a mesma taxa que a região de São José do Rio Preto, no Interior, que tem os melhores índices de São Paulo, com um respirador a cada 1.576 munícipes. Os dados foram compilados pela AP (Associated Press), com base nas informações do DataSus, banco de dados do Ministério da Saúde.