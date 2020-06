Festival de Inverno de Paranapiacaba corre risco de ser cancelado

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



05/06/2020 | 10:00



A Prefeitura de Santo André vai adiar a realização do tradicional Festival de Inverno de Paranapiacaba devido à pandemia do novo coronavírus - ainda não há nova data. O evento, que costuma acontecer nos meses de julho e que completaria sua 20ª edição, corre o risco de ser cancelado neste ano, inclusive.

Ao Diário, a Secretaria de Meio Ambiente admitiu que a festividade foi suspensa temporariamente. “Neste momento, todas as energias estão voltadas ao combate à pandemia e ao reforço da necessidade do distanciamento social. Dentro desse contexto, o tradicional e esperado Festival de Inverno de Paranapiacaba, que neste ano estaria celebrando a sua 20ª edição, terá de ser adiado. O objetivo é dar continuidade ao combate do coronavírus, evitando aglomerações e multidões, características inerentes ao evento.”

A pasta, administrada pelo advogado Fabio Picarelli, alegou que irá promover rodada de conversas entre empreendedores e representantes do setor cultural para buscar uma saída para o impasse. “(Discutiremos) Se (haverá) o cancelamento ou troca de data, de acordo com o desenrolar e evolução da pandemia.”

No ano passado, 110 mil pessoas passaram pela tradicional vila andreense nos dois fins de semana de atrações. Há alguns anos a aposta da Prefeitura é em artistas locais, em busca de economia de recursos públicos e de promoção da cultura da região.

FESTIVAL DO CHOCOLATE

Outra tradicional festa do Grande ABC, o Festival do Chocolate de Ribeirão Pires pode acontecer em outro formato. A Prefeitura informou ao Diário que tem avaliado a possibilidade de realizar ou não a atividade.

Neste ano, o Festival do Chocolate chegará à sua 14ª edição. No ano passado, 160 mil pessoas foram acompanhar os shows em uma das ações turísticas que mais movimentam a economia da cidade. Segundo a Prefeitura, a festa do ano passado fez com que R$ 8 milhões circulassem no município (valor distribuído entre o evento em si, estacionamentos, postos de combustível e demais serviços).

PREOCUPAÇÃO

A possibilidade de cancelamento de duas das mais tradicionais festividades do Grande ABC tem preocupado integrantes do Consórcio Intermunicipal. Tanto que o tema foi, informalmente, debatido entre prefeitos e já comentado no GT (Grupo de Trabalho) de Desenvolvimento Econômico. O prefeito de Rio Grande da Serra e presidente da entidade regional, Gabriel Maranhão (Cidadania), confirmou que o assunto é acompanhado de perto pelo colegiado.