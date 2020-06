Mobilização global para descobrir a cura da Covid-19

Publieditorial



05/06/2020 | 00:01



A busca por uma vacina contra a Covid-19 é objetivo de milhares de cientistas em todo o mundo. Atualmente, existem 123 trabalhos em execução, sendo que 13 deles já se encontram em fase de testes. Inclusive, a medicação que é desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, será testada em 2.000 brasileiros.



Desde o surgimento da pandemia, a ciência busca soluções para deter o vírus. Inúmeras iniciativas estão sendo tomadas. Mas o caminho é longo. Para que um medicamento seja disponibilizado ao uso das pessoas, é preciso que passe por estudos em laboratório, depois em testes com animais, posteriormente em pequeno grupo de humanos e depois em um número maior de indivíduos. Somente quando sua eficiência é comprovada é que ele é oferecido.



Mas não apenas os cientistas estão atuando no enfrentamento ao coronavírus. A administração pública também tem feito o seu papel. O Consórcio Intermunicipal Grande ABC vem liderando as prefeituras da região em iniciativas que visam diminuir o número de infectados, cuidar dos cidadãos que estão contaminados e ainda preservar a economia e os empregos.



Dentre as iniciativas regionais se destacam a criação dos hospitais de campanha, testagem em massa em algumas cidades e o site Covidata, que monitora os casos e orienta os munícipes.



Do ponto de vista econômico, o Consórcio pleiteia junto ao governo do Estado de São Paulo que a região possa reabrir gradativamente os estabelecimentos comerciais. Para que isso ocorra, busca demonstrar o avanço dos índices regionais de controle ao avanço da Covid-19, como disponibilidade de leitos, testagem da população, medidas de isolamento, volume de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual).



Todos precisam fazer a sua parte, principalmente os munícipes. Respeitar as regras sanitárias é uma forma de demonstrar civilidade. Pois garante proteção individual e de toda a comunidade.