Bolsonaro não terá candidato e preocupa

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



05/06/2020 | 00:01



Nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse a apoiadores que recorrentemente ficam em frente ao Palácio do Planalto que não vai apoiar nenhum candidato a prefeito na eleição deste ano. Sem conseguir viabilizar o Aliança Pelo Brasil, sua sigla, alguns de seus seguidores rumaram para o PRTB, legenda do vice-presidente Hamilton Mourão, outros ficaram no PSL, antiga casa de Bolsonaro. Fato é que a declaração deixa uma pulga atrás da orelha em nomes do Grande ABC que apostavam na vinculação de imagem com a de Bolsonaro como trunfo principal no pleito. Independentemente de apoio formal, esses possíveis candidatos vão explorar a figura de Bolsonaro – vale lembrar que Wilson Witzel (PSC), hoje desafeto, disparou nas pesquisas a governador do Rio de Janeiro em 2018 somente porque Bolsonaro disse que iria votar nele, mesmo sem fazer campanha.

CPI de Rio Grande

A Câmara de Rio Grande da Serra definiu as funções dos integrantes da CPI criada na semana passada para investigar denúncias na área da saúde, em especial sobre suposto favorecimento a parentes de funcionários no tratamento da Covid-19. O presidente do bloco será Israel Mendonça (PDT). O relator, Clauricio Bento (DEM), autor da proposta. Jhol Jhol (PP) ficará como secretário dos trabalhos. João Mineiro (PL) e Toninho Correa (PSD) serão integrantes da comissão investigativa.

Manobra

Apesar da definição na CPI de Rio Grande da Serra, a mesa diretora do Legislativo decidiu suspender por 15 dias os trabalhos na cidade porque o presidente da casa, Bibinho (Cidadania), está com suspeita de ter contraído o novo coronavírus. Bibinho esteve em contato com Gilmar Miranda, ex-secretário de Comunicação, denunciante de irregularidades na Secretaria da Saúde (acusações que balizaram o pedido de CPI) e infectado com o vírus. Desse modo, os trabalhos da comissão devem começar para valer apenas no fim do mês.



Várzea Sem Fome

O projeto Várzea Sem Fome, cujo objetivo é arrecadar mantimentos para ajudar famílias impactadas economicamente pela crise da pandemia do novo coronavírus, fará rodada em Mauá no sábado. As doações serão destinadas à Secretaria de Promoção Social mauaense. Os pontos de coleta são os times de várzea do município. Haverá também uma live nas redes sociais do programa, com artistas locais. Os endereços dos postos de arrecadação estão no site www.facebook.com/varzeasemfome.



Elogio

Curso on-line realizado pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado) e pelo Sebrae sobre ações de combate ao novo coronavírus incluiu as atividades do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC como case a ser seguido, em especial na unidade para compra de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual). Em maio, a entidade regional realizou a compra de aproximadamente 14 milhões de itens.

Ação

A Justiça Eleitoral de São Bernardo julgou improcedente ação movida pelo diretório do PSDB local contra o ex-prefeito Luiz Marinho, pré-candidato do PT à Prefeitura da cidade neste ano, sobre material produzido pelo petismo e divulgado no município. O tucanato sustentava que o material era campanha antecipada. O PT, que era informativo voltado à militância e que poucas unidades foram confeccionadas. A juíza eleitoral Eduarda Maria Romeiro Corrêa acolheu a tese do PT.

Ofício

A vereadora Suely Nogueira (Podemos), de São Caetano, aproveitou o Dia Mundial do Meio Ambiente para encaminhar à Prefeitura sugestão de criação de campanha de coleta de óleo vegetal no município e realização de ações de conscientização sobre o descarte inadequado do produto, com a importância de seu tratamento adequado. Quem cuidaria dessas medidas seria o Saesa (Sistema de água, esgoto e Saneamento Ambiental).