Câmara de Diadema antecipa devolução de R$ 1,5 mi para ações contra Covid

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



05/06/2020 | 00:01



A Câmara de Diadema anunciou ontem a devolução de R$ 1,5 milhão para a Prefeitura, sob comando de Lauro Michels (PV), para que o valor seja utilizado no combate à pandemia do novo coronavírus na cidade. O montante é referente à antecipação do duodécimo, parcela que o Executivo repassa ao Legislativo.



Conforme o presidente da Câmara, Pretinho do Água Santa (DEM), o recurso deverá ser empregado para a compra de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), respiradores, medicamentos e testes. “Essa é a forma que nós, vereadores, achamos por bem para ajudar a combater o coronavírus na cidade.”



Para o chefe do Legislativo, o importante é realizar ações em conjunto para combater o avanço da doença. “É importante juntarmos esforços e essa é mais uma das nossas contribuições neste momento. Mas não será a última. Vamos trabalhar para contribuir ainda mais com a cidade para combater esse vírus”, salientou.



A Câmara argumentou que tem revisto contratos, além de atuar na redução de materiais e na otimização na utilização de equipamentos com intenção de realizar mais economia.



Lauro agradeceu a iniciativa da Câmara e disse que todo recurso é bem-vindo para ser utilizado no combate ao novo coronavírus.



Segundo a administração, até ontem foram confirmados 1.403 casos de pessoas com Covid-19 – há 2.764 suspeitos em andamento. São 138 mortes confirmadas, 21 em investigação.